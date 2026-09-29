Xuất hiện trực thăng tại “đảo ngọc” giữa sông Hồng duy nhất của Hà Nội: Điều gì sắp xảy ra?

Xã Minh Châu là xã đảo nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của 03 dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Đây là xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Ảnh: Fanpage chính thức Xã Minh Châu - Thành phố Hà Nội

Sáng ngày 29/9, xã Minh Châu đã phối hợp với một Tập đoàn và các đơn vị liên quan đã tổ chức bay thử nghiệm, bãi đáp, bãi đỗ trực thăng... để phục vụ vận chuyển hành khách, khai thác du lịch trong thời gian tới tại đảo ngọc Minh Châu.

Xã Minh Châu là một xã thuộc thành phố Hà Nội, được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Châu (huyện Ba Vì cũ); một phần diện tích tự nhiên của xã: Chu Minh, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì cũ ).

Xã Minh Châu giáp các xã Vật Lại, Quảng Oai của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Diện tích tự nhiên là 10,36 km2.﻿

Xã Minh Châu là xã đảo nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của 03 dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Đây là xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Xã Minh Châu có nhiều di tích văn hóa đặc sắc, tiêu biểu nhất là đình xóm Thượng (thôn Chu Chàng) được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố từ năm 2015.

Đình thờ Đức Thành Hoàng làng Lý Nhã Lang, người có công lớn trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Tùy vào thế kỷ thứ VII.

Bên cạnh đó, chùa Thượng là ngôi chùa cổ quan trọng của xã, nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống, góp phần duy trì đời sống tâm linh và nét văn hóa đặc sắc của người dân Minh Châu.