Xuất hiện tình trạng khách mua nhà đất Hà Nội phải hoàn cọc, trả hàng vì không đủ khả năng chi trả

JLL vừa công bố báo cáo quý I/2023 thị trường bất động sản Hà Nội, trong đó cho thấy thị trường nhà liền thổ tiếp tục chứng kiến một quý ảm đạm, hoạt động giao dịch gần như đóng băng do tâm lý thị trường yếu kém cùng với các khó khăn trong vấn đề giải ngân.

Cụ thể, nguồn cung mới ghi nhận giảm 92,9% so với cùng kỳ năm trước. 60 căn được mở bán chủ yếu đến từ các dự án nhỏ và vừa ở khu vực phía tây và phía đông Hà Nội như Legacy Garden, Eurowindow Twin Park. Con số trên cho thấy nguồn cung tiếp tục ảm đạm khi nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố ngừng mở bán trong quý này.

Trong khi nhiều dự án lớn tạm thời ngừng mở bán, một số dự án nhỏ và vừa chứng kiến nhiều giao dịch hoàn cọc hay trả hàng do người mua không đủ khả năng chi trả, khiến tỷ lệ hấp thụ trong quý chạm mức âm –19 căn.

Mặc dù vậy, giá bán trung bình của nhà liền thổ đạt mức USD 7.134/m2 đất, tăng 9,02% theo quý. JLL lý giải, do đa số các dự án có mức giá thấp so với mức trung bình của thị trường (dưới USD 6.500/m2) đã đóng bảng hàng do chủ đầu tư áp dụng chiến lược “chờ và xem” khiến giỏ hàng sơ cấp quý này chủ yếu còn lại các dự án giá cao.

Tuy nhiên, nếu loại bỏ yếu tố thay đổi trong giỏ hàng sơ cấp, giá bán trung bình của các dự án hiện hữu đều giảm nhẹ 0,8% theo quý do các chủ đầu tư đều không thay đổi nhiều về bảng giá và chính sách bán hàng.

Dự báo về tương lai thị trường nhà liền thổ Hà Nội, bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu, JLL Việt Nam cho rằng, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ thông qua Nghị định 08 nhằm làm giảm áp lực thanh khoản cho trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản sẽ tác động tích cực đến toàn thị trường trong ngắn và trung hạn. Bên cạnh đó, các động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông dòng vốn tắc nghẽn trong năm vừa qua, tập trung phát triển các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường.

Trước các ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, thị trường nhà liền thổ được kỳ vọng sẽ dần hồi phục từ nửa cuối năm 2023.

"Khoảng 1.200 căn được mở bán mới trong 9 tháng tới. Tuy nhiên, con số này còn phụ thuộc nhiều vào khả năng tái cơ cấu nợ, thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng bất động sản với nhà đầu tư của các chủ đầu tư", bà Trang cho biết.