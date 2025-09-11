Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội

Ngày Match Day của Đại học Y Hà Nội năm nay không chỉ là dịp vinh danh thành quả học tập của những tân bác sĩ nội trú sau kỳ thi được mệnh danh "khắc nghiệt nhất" trong đời sinh viên Y, mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội vì… dàn trai xinh gái đẹp xuất hiện. Trong vài giây ngắn ngủi được máy quay lia tới, có một gương mặt nổi bật đã nhanh chóng "hớp hồn" dân tình, khiến nhiều người phải thốt lên: "L ại thêm một siêu phẩm tinh hoa nữa xuất hiện rồi!".

Nhân vật được gọi tên chính là Trần Phạm Quốc Việt - tân bác sĩ lọt top 15 chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú vốn nổi tiếng căng thẳng, cạnh tranh khốc liệt đã đỉnh, ngoại hình chuẩn "nam chính bước ra từ tiểu thuyết" của Quốc Việt càng làm netizen phát cuồng hơn.

Dân tình "mê như điếu đổ" trước nhan sắc của tân bác sĩ nội trú Quốc Việt.

Với gương mặt sáng cùng chuyên ngành anh theo đuổi, Quốc Việt được nhiều người ví như phiên bản đời thực của Lăng Tiêu - nhân vật nam thần trong bộ phim thanh xuân đình đám Lấy Danh Nghĩa Người Nhà . Góc nghiêng xuất thần cùng khí chất tri thức khiến dân mạng chỉ biết thả tim liên tục. Có người còn dí dỏm bình luận: " Học Y mà đẹp trai thế này thì ai chịu nổi, chắc chắn bệnh nhân đến khám cũng bớt đau nửa phần".

Thi đỗ bác sĩ nội trú vốn là ước mơ không dễ dàng, đòi hỏi người dự thi phải có kiến thức vững vàng, tinh thần thép và hàng nghìn giờ miệt mài cùng sách vở. Chính vì vậy, khi vừa có ngoại hình "cực phẩm", vừa sở hữu học vấn đỉnh, Quốc Việt nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Phía dưới những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của anh chàng, dân mạng rần rần để lại bình luận:

- Không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi nhìn hình ảnh này.

- Match Day hay là casting phim thanh xuân vườn trường vậy?

- Đúng bạn này rồi, hình ảnh học bá trong truyện thanh xuân vườn trường

- Đúng chuẩn tinh hoa: học giỏi, đẹp trai, lại còn khí chất thế này thì khỏi bàn.