Xuất hiện thêm cổ đông lớn tại PNJ: "Gã khổng lồ" quản lý tài sản 12.000 tỷ USD trên khắp thế giới

Đáng chú ý, nhóm quỹ ngoại nâng sở hữu trước thềm PNJ thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo công bố, sau giao dịch ngày 14/8/2026, nhóm Vanguard đã nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, tương đương 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04% qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn.

Trong nhóm, Vanguard International Value Fund là quỹ mua vào mạnh nhất. Quỹ này nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn PNJ, lên 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3%, tức mua thêm khoảng 1,51 triệu cổ phiếu.

Vanguard là "gã khổng lồ" quản lý tài sản hàng đầu thế giới với quy mô lên đến 12.000 tỷ USD, phục vụ hơn 50 triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. Đây là tổ chức quản lý quỹ và tài sản lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau BlackRock.

Đáng chú ý, nhóm quỹ ngoại nâng sở hữu trước thềm PNJ thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được PNJ công bố và sẽ được thông báo sau.

Theo nội dung được công bố, vấn đề trọng tâm tại ĐHĐCĐ bất thường lần này là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong diễn biến liên quan, Ông Phan Quốc Công- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của PNJ đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phan Quốc Công không sở hữu cổ phiếu PNJ nào. Sau giao dịch, ông đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,2% vốn và chính thức trở thành cổ đông của PNJ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.