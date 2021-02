Một ống nước đục ngầu từ trên núi bất ngờ rò rỉ và chảy tràn xuống gần khu vực Trường mầm non thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán giáo viên và học sinh một trường mầm non ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn.



(Ảnh minh họa) Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ giáo viên và các cháu ở Trường mầm non thôn 1, xã Trà Leng đến nơi an toàn. Đồng thời, đặt biển cảnh báo, cử lực lượng cảnh gác không cho người qua lại khu vực nguy hiểm, đảm an toàn. “Khu vực này, trước đây trong đợt mưa lũ vừa rồi có hiện tượng sạt nhưng chưa sạt lở. Nhưng sáng nay, có mạch nước ngầm nó rò rỉ và chảy ra. Theo kinh nghiệm ở trên này, nếu nước ngầm chảy có đất bùn thì nguy cơ cao sạt lở. Nếu sạt lở thì khả năng đe dọa an toàn trường học. Bây giờ, đã sơ tán giáo viên học sinh trường mầm non đến trường tiểu học rồi”, ông Mẫn nói./.