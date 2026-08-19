Xuất hiện công chức thuế vòi vĩnh

Qua nắm bắt thông tin và phản ánh của người dân, Cục Thuế xác định đã xuất hiện tình trạng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương có biểu hiện nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh, gây khó dễ cho người nộp thuế khi xử lý hồ sơ.

Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa có công văn hoả tốc gửi Thuế các tỉnh, thành phố về chấn chỉnh xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế.

Qua nắm bắt thông tin và phản ánh của người dân, Cục Thuế xác định đã xuất hiện tình trạng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương có biểu hiện nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh, gây khó dễ cho người nộp thuế khi xử lý hồ sơ.

Có trường hợp người nộp thuế đã hoàn tất rà soát nghĩa vụ thuế, nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nhưng hồ sơ vẫn chưa được xử lý đúng thời hạn.

Cục Thuế yêu cầu xử lý nghiêm công chức có hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm sạch mã số thuế. Ảnh minh họa: Thuế và Hải quan online.

Tình trạng trên dẫn đến chậm ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín, kỷ cương, kỷ luật công vụ của toàn ngành thuế.

Để khắc phục, đẩy nhanh chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm quy trình quản lý đăng ký thuế, giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực và khôi phục mã số thuế đối với các trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) theo quy định.

Các cơ quan thuế được yêu cầu phải công khai quy trình, thủ tục, danh mục hồ sơ và thời hạn giải quyết từng loại hồ sơ tại bộ phận một cửa. Công chức không được tự ý đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Đối với người nộp thuế ở trạng thái 03 hoặc 06 đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải khẩn trương kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ và phát hành Thông báo 18/TB-ĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế để thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt. Trạng thái hoạt động phải được cập nhật đúng thời hạn, không được giữ hồ sơ hoặc chậm trễ vì lý do cá nhân.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Các trường hợp cán bộ, công chức vòi vĩnh, gợi ý bồi dưỡng, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc móc nối với doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế để “làm nhanh”, “xử lý ngầm” hồ sơ nhằm trục lợi phải được phát hiện, xử lý nghiêm.

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng hoặc chậm trễ tại đơn vị. Nếu thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phải chịu kỷ luật tương ứng.

Thuế các tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử, bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh. Phản ánh về vi phạm phải được ghi nhận, xác minh, làm rõ và trả lời công khai.