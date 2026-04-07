Xuất hiện cô gái Bắc Ninh "song trùng" với Doãn Hải My: 11.000 người thả tim cho 2 bức ảnh

Trần Hà |

"Còn giống Doãn Hải My hơn cả Doãn Hải My", một cư dân mạng để lại bình luận.

Mới đây trên mạng xã hội Threads, loạt ảnh kỷ yếu của một cô gái có nickname "ch.ahnng" thu hút sự chú ý lớn. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 11 nghìn lượt thả tim, không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương, mà còn vì sự “na ná” với nhan sắc của Doãn Hải My, khiến nhiều người nhầm tưởng là vợ Đoàn Văn Hậu đăng ảnh.

Đặc biệt là trong tấm hình đầu tiên.

Bộ hình này đang viral trên Thread khi cô gái này có nhiều điểm tương đồng với Doãn Hải My. Ảnh chụp màn hình.

Đông đảo netizen đều để lại bình luận cho biết họ còn tưởng là Doãn Hải My đăng ảnh. Cho đến khi nhìn lên tên tài khoản Threads . "Còn giống Doãn Hải My hơn cả Doãn Hải My", "Tấm đầu tưởng là Doãn Hải My đăng ảnh ấy, xinh lắm bà ơi", "Ui, thật sự đây là cô gái thứ 2 làm mình rung động sau Doãn Hải My", "Trời ơi, visual này làm mẫu ảnh thì đỉnh chóp bà ơi", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây là chân dung cô gái được cho là giống với Doãn Hải My

Còn đây diện mạo của Doãn Hải My

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người còn khen nét hiền dịu, tiểu thư khuê các của cô gái, thậm chí gợi ý rằng đi thi hoa hậu sẽ rất hợp: "Bạn này xinh quá, đi thi hoa hậu được đó bé ơi", "Có ai nói là em giống vợ Đoàn Văn Hậu không. Em đẹp, nét đẹp hiền, tiểu thư khuê các nữa".

Trong bộ áo dài trắng, nữ sinh càng nổi bật với mái tóc đen dài, động tác vén tóc hay cúi nhẹ đầu... khiến nhiều người không thể rời mắt.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh đang viral này.

Chia sẻ với chúng tôi, chủ nhân loạt ảnh cho biết cô hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng. Ban đầu, cô chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong bộ kỷ yếu cuối cấp, nhưng khi thấy loạt ảnh được lan truyền và nhận nhiều sự quan tâm.

"Thật sự khi bộ ảnh viral, điều đầu tiên làm mình khá bất ngờ vì... hơi 'không tin nổi' luôn. Vì ban đầu mình chỉ giữ kỷ niệm, kiểu lưu giữ một khoảnh khắc đẹp của bản thân thôi. Vui vì được mọi người đón nhận, mà xúc động vì có những lời khen, sự ủng hộ rất chân thành" , cô bạn nói.

Đây là bộ ảnh chụp kỷ yếu cuối cùng của thời học sinh cấp 3, đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô bạn này.

Nói về những bình luận nhận xét giống Doãn Hải My, cô bạn cho hay cảm thấy rất đặc biệt và hạnh phúc vì với cô Doãn Hải My cũng là hình mẫu về sự xinh đẹp, tài năng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô được mọi người khen ngợi vẻ ngoài giống Doãn Hải My, song lần này có chút... choáng ngợp nhẹ vì có quá nhiều bình luận.

"Mình vẫn luôn nghĩ rằng mỗi người sẽ có một nét đẹp và cá tính riêng, nên muốn giữ bản sắc của mình, đồng thời học hỏi thêm để ngày càng hoàn thiện hơn", c ô bạn chia sẻ thêm.

Cô nàng nhận về nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn.

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

