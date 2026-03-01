Về nhà bạn gái ra mắt, chàng trai sững sờ khi gặp mẹ vợ tương lai, chuyện tình chấm hết

Tôi tên Tiệp, năm nay 32 tuổi. Trước khi gặp Huyền, cuộc sống tình cảm của tôi nói thật là khá… bừa bãi. Tôi thuộc kiểu đàn ông đào hoa, quen nhiều cô gái nhưng hầu hết chỉ là những mối quan hệ thoáng qua, không có ý định lâu dài. Khi còn trẻ, tôi nghĩ chuyện đó bình thường. Yêu thì yêu, hết cảm xúc thì thôi.

Những cuộc hẹn hò của tôi thường nhanh chóng, gọn gàng. Có những cô gái chỉ gặp vài lần, có người quen vài tháng rồi cũng chia tay. Thời điểm ấy, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện tương lai hay gia đình. Tôi sống khá tự do, thậm chí có phần ích kỷ, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi gặp Huyền. Huyền kém tôi vài tuổi, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Cô ấy không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có vẻ dịu dàng và chân thành khiến người khác dễ cảm mến. Huyền nói chuyện nhẹ nhàng, sống giản dị, và đặc biệt rất biết quan tâm người khác.

Lần đầu quen nhau, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một mối quan hệ như những lần trước. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy mình khác đi. Tôi bắt đầu muốn nghiêm túc, muốn ổn định. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Sau gần một năm yêu nhau, Huyền nói muốn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi đồng ý ngay. Trong đầu tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ: nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ tính chuyện cưới xin.

Hôm đó tôi chuẩn bị khá kỹ. Mua ít quà, ăn mặc lịch sự rồi đến nhà Huyền vào buổi tối. Căn nhà của cô ấy nằm trong một con ngõ nhỏ, khá giản dị nhưng gọn gàng. Huyền ra mở cửa, cười tươi: "Anh vào đi, bố mẹ em đang ở trong".

Tôi bước vào phòng khách, lòng hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tôi ra mắt gia đình bạn gái một cách nghiêm túc như vậy.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi gần như đứng sững lại. Người phụ nữ đang từ trong bếp bước ra nhìn tôi chăm chú, rồi cũng khựng lại một chút. Ánh mắt của mẹ Huyền khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi nhận ra ngay lập tức. Đó là cô Thoa.

Cách đây vài năm, cô từng làm tạp vụ ở một nhà nghỉ mà tôi là khách quen. Thời điểm ấy, tôi thường xuyên dẫn bạn gái đến đó. Có những người chỉ quen vài tuần, có người quen vài tháng. Tôi nhiều lần gặp cô Thoa ở nhà nghỉ và có chào hỏi nên cô cũng biết mặt tôi.

Những ký ức cũ bất chợt ùa về khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến nghẹt thở. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô Thoa. Huyền vô tư giới thiệu: "Đây là mẹ em, mẹ Thoa."

Tôi gượng gạo chào. Cô Thoa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến tôi càng bối rối.

Suốt bữa cơm hôm ấy, tôi gần như không nuốt nổi. Huyền thì vẫn vui vẻ trò chuyện, kể đủ thứ chuyện về công việc của tôi. Nhưng tôi biết, giữa tôi và mẹ cô ấy đang tồn tại một bí mật không cần nói ra.

Cô Thoa không nhắc gì đến quá khứ, vẫn hỏi han tôi vài câu xã giao, nhưng ánh mắt đôi khi dừng lại ở tôi khá lâu. Ánh mắt ấy không hẳn là trách móc, nhưng cũng không phải thiện cảm.

Tôi hiểu rất rõ một điều, quá khứ của mình khó có thể giấu được. Một người đàn ông từng dẫn hết cô gái này đến cô gái khác vào nhà nghỉ, giờ lại xuất hiện trước mặt với tư cách bạn trai nghiêm túc của con gái – chuyện đó nghe đã thấy khó chấp nhận.

Khi ra về, Huyền còn tiễn tôi ra đầu ngõ. Cô ấy vui vẻ hỏi: "Anh thấy bố mẹ em thế nào?" Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mà không biết phải trả lời ra sao. Huyền vẫn trong trẻo, vẫn tin tưởng tôi như ngày đầu. Nhưng tôi biết, có những chuyện sớm muộn cũng sẽ lộ ra.

Tối hôm đó trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là việc bị phát hiện, mà là việc quá khứ của mình có thể làm tổn thương một cô gái tốt như Huyền.

Và tôi hiểu rằng, ngày tôi bước vào căn nhà ấy, có lẽ cũng chính là lúc câu chuyện giữa tôi và Huyền kết thúc.

