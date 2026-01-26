Xuất hiện chiêu lừa đảo mới, tất cả người dân cần dịch vụ này ở ngân hàng chú ý

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do, công nhân… thường tăng cao để phục vụ chi tiêu sinh hoạt, mua sắm, trả nợ, xoay vòng vốn làm ăn. Lợi dụng tâm lý cần tiền gấp, muốn vay nhanh, thủ tục đơn giản, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó phổ biến nhất là mạo danh ngân hàng, công ty tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Mồi nhử” đánh trúng tâm lý cần tiền gấp

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng lừa đảo đã tạo lập hàng nghìn tài khoản Facebook, Zalo, mạo danh các ngân hàng thương mại và công ty tài chính có uy tín đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, chúng còn xây dựng website, ứng dụng giả mạo, thiết kế giao diện gần như giống hệt trang chính thống nhằm tạo niềm tin cho người vay.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận “con mồi”, các đối tượng chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, đưa ra những lời chào mời cực kỳ hấp dẫn như:

Những lời quảng cáo này đánh trúng tâm lý của nhiều người đang gặp khó khăn tài chính, thiếu hiểu biết về quy trình vay vốn hợp pháp.

Kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi

Khi phát hiện người có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ chủ động liên hệ thông qua nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Telegram hoặc sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để tạo cảm giác “chuyên nghiệp”.

Ban đầu, chúng yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân như: họ tên, số điện thoại, ảnh chụp Căn cước công dân, ảnh chân dung… với lý do “làm hồ sơ vay”. Sau đó, đối tượng lập hồ sơ vay giả, chụp hình gửi cho nạn nhân để tạo niềm tin rằng khoản vay đang được xử lý.

Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước một khoản tiền với các lý do như:

Nhiều nạn nhân vì đã lỡ chuyển tiền lần đầu, tâm lý lo sợ mất trắng nên tiếp tục chuyển thêm tiền theo yêu cầu, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Đến khi không còn khả năng xoay xở, người vay mới nhận ra mình đã bị lừa thì các tài khoản liên lạc đều bị chặn, biến mất.

Cảnh báo từ Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh:

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo vay tiền online đang diễn biến phức tạp.

Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay nhanh, thủ tục đơn giản trên mạng xã hội; không chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân cần đến trực tiếp các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn nơi cư trú để được tư vấn, làm hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, hoặc xảy ra tranh chấp, số tiền phải trả vượt quá thỏa thuận ban đầu, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.

Các vụ lừa đảo vay tiền online không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, đời sống của người dân. Việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa là “lá chắn” quan trọng nhất để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi “vay dễ – lãi thấp – giải ngân nhanh”, bởi không có ngân hàng hay tổ chức tín dụng hợp pháp nào yêu cầu người vay phải chuyển tiền trước.