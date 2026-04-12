HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xuất hiện cảnh hôn đẹp nhất phim Trung Quốc: Cặp chính đẹp như thơ nhưng netizen vẫn điên tiết vì 1 lý do

Chiêu Dương |

Có thể nói, hiếm có cảnh hôn nào có góc quay nghệ thuật, màu sắc đẹp ấn tượng, hai diễn viên thể hiện cảm xúc tốt như vậy.

Bộ phim Rừng Thép thuộc đề tài hình sự phá án do hai diễn viên Tỉnh Bách Nhiên và Thái Văn Tịnh đảm nhận vai chính đang gây tranh cãi vì xóa hết các cảnh hôn trong phim khiến người xem vô cùng khó chịu.

Theo Sina, thực tế bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khí Ngô Câu và trong nguyên tác có rất nhiều cảnh hôn thể hiện các cảm xúc giằng xé nội tâm khác nhau của hai nhân vật chính là Giang Hàn Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Châu Cẩn (Thái Văn Tịnh).

- Ảnh 1.

Thái Văn Tịnh và Tỉnh Bách Nhiên được khen đẹp đôi khi đóng vai tình nhân

- Ảnh 2.

Họ có nhiều cảnh thân mật, nhưng rất ít cảnh hôn

Tuy nhiên, khi phát sóng trên nền tảng trực tuyến, nhà sản xuất đã xóa hết các cảnh hôn, cảnh thân mật của cặp đôi. Bộ phim vì thế thường xuyên bị ngắt quãng. Hai nhân vật đang bày tỏ tình cảm hoặc sáp gần nhau rất ngọt ngào, không khí đang rất nồng nhiệt, mãnh liệt, họ thể hiện sự cuốn hút với đối phương. Thế nhưng, ngay sau đó phim sẽ đột ngột chuyển sang cảnh khác hoặc kết thúc tập phim.

Đỉnh điểm là trong ngày 12/4, một số hình ảnh cảnh hôn dưới nước của Tỉnh Bách Nhiên và Thái Văn Tịnh đã được tiết lộ. Có thể nói, hiếm có cảnh hôn nào có góc quay nghệ thuật, màu sắc đẹp ấn tượng, hai diễn viên thể hiện cảm xúc tốt như vậy trên truyền hình Hoa ngữ hiện tại. Thế nhưng, đoàn phim đã cắt cảnh hôn này, chuyển cảnh gấp gáp khi Giang Hàn Thanh nhảy xuống nước cứu Châu Cẩn sang cảnh anh bế cô lên bờ.

- Ảnh 3.

Nụ hôn dưới nước tuyệt đẹp bị cắt bỏ khiến nhiều người tiếc nuối

Khán giả cảm thấy khó hiểu khi cảnh hôn nghệ thuật như vậy bị xóa bỏ. Một số người xem cho rằng vì bộ phim có nội dung về ngành cảnh sát nên phải hạn chế những cảnh tình cảm ngôn tình sướt mướt. Cũng có khán giả cho rằng có lẽ nam chính đã có bạn gái nên không muốn có nhiều cảnh hôn trên màn ảnh. Tuy nhiên, vì Tỉnh Bách Nhiên đã sẵn lòng quay phim nên giả thuyết này bị bác bỏ.

- Ảnh 4.

Khán giả khó chịu với cách làm phim của ê-kíp

Khán giả tiếc nuối cảnh hôn nghệ thuật của Tỉnh Bách Nhiên và Thái Văn Tịnh:

- Cảnh quay đẹp quá mà lại xóa!

- Quay vừa đẹp vừa nghệ thuật như này mà sao lại xóa nhỉ?

- Đạo diễn chưa từng hỏi chúng tôi có muốn hay không?

- Cái này khả năng cao là bên kiểm duyệt không cho chiếu.

- Trả lại mấy cảnh hôn cho chúng tôi, cảnh trong văn phòng cũng cắt, cảnh sau vụ tai nạn cũng cut, giờ cảnh này cũng cắt thiệt là khó hiểu.

- Quay đẹp quay, chuyển thể từ tiểu thuyết mà xóa mấy cảnh ăn tiền này là sao

- Bên Trung toàn xoá cảnh đẹp và phân cảnh chemistry của hai diễn viên ngọt ngào. Rồi còn lại toàn cảnh tệ, dìm hàng diễn viên.

Rừng Thép lấy bối cảnh tại thành phố Hải Châu, điều tra viên Châu Cẩn, có anh trai là một trong hai cảnh sát đặc chủng hy sinh trong vụ án nghiêm trọng từ 5 năm trước. Hiện tại, cô tình nguyện tham gia điều tra.

Với sự hỗ trợ của giáo sư tâm lý tội phạm Giang Hàn Thanh, cảnh sát khoanh vùng được tổ chức tội phạm do "Lão Hiết" bí ẩn cầm đầu. Song song đó, cảnh sát ngầm Tưởng Thành, sau năm năm thực hiện "Nhiệm Vụ Tàng Phong", đã thâm nhập sâu và tiến rất gần đến "Lão Hiết".

- Ảnh 5.

Phim được khen có nội dung cuốn hút, gay cấn

- Ảnh 6.

Để triệt phá hoàn toàn băng nhóm, ba thanh niên lớn lên cùng nhau ở ngõ Dành Dành - Châu Cẩn, Giang Hàn Thanh, Tưởng Thành - đã dùng hết khả năng tại vị trí của mình, đấu trí với kẻ xấu và cuối cùng dùng chính nghĩa dũng khí cùng trí tuệ để chiến thắng cái ác.

Tags

Nụ hôn

phim trung quốc

tỉnh bách nhiên

Sao hoa ngữ

Rừng Thép

Thái Văn Tịnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại