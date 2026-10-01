Xuất hiện bộ phim đỉnh đến mức nhận hẳn giải quốc gia, visual nam chính "gánh nhan sắc cả nước"

Bộ phim này vừa nhận tin vui lớn.

Bộ phim Hàn Quốc The WONDERfools mới đây vừa nhận giải Quốc gia Hàn Quốc tại Asian Academy Creative Awards 2026 (AACA), tiếp tục ghi thêm một dấu ấn đáng chú ý sau khi ra mắt. Tác phẩm có sự tham gia của Park Eun Bin và Cha Eun Woo đã được xướng tên ở hạng mục Kỹ xảo & Hiệu ứng đặc biệt xuất sắc nhất trong phim truyền hình và điện ảnh. Cụ thể, mới đây, AACA công bố danh sách National Winner 2026. Đây là vòng giải thưởng cấp quốc gia, nơi các tác phẩm đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương được lựa chọn theo từng hạng mục. Sau khi giành National Winner, The WONDERfools sẽ tiếp tục đại diện Hàn Quốc bước vào vòng đánh giá cuối cùng để tranh Grand Winner.

Danh sách các National Winner trong đó có The WONDERfools

The WONDERfools là series Netflix lấy bối cảnh năm 1999, xoay quanh một nhóm những người dân bình thường, có phần lập dị, bất ngờ sở hữu siêu năng lực rồi bị cuốn vào âm mưu đe dọa thành phố Haeseong. Park Eun Bin vào vai Eun Chae Ni, một cô gái được mô tả là khá “tai họa” và bất cần, trong khi Cha Eun Woo đảm nhận Lee Un Jeong, một nhân viên mới tại tòa thị chính với vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn.

Ngoài kịch bản hài hước, thú vị, điểm khiến The WONDERfools được chú ý còn nằm ở cách bộ phim xử lý phần hình ảnh. Đây là một câu chuyện siêu năng lực nhưng không đi theo công thức những siêu anh hùng bóng bẩy, hoành tráng quen thuộc. Bối cảnh cuối thập niên 1990, nỗi ám ảnh Y2K cùng hàng loạt tình huống hỗn loạn tạo nên một thế giới vừa hài hước vừa kỳ quặc. Phần kỹ xảo phải phục vụ đủ loại cảnh từ siêu năng lực, phương tiện kỹ thuật số, mở rộng bối cảnh cho tới những màn phá hủy quy mô lớn. Dexter Studios - đơn vị thực hiện VFX cho phim - sau đó cũng công bố hậu trường cho thấy khối lượng kỹ xảo trải rộng từ mô phỏng vật thể, xe cộ kỹ thuật số, digital double đến các hiệu ứng siêu năng lực. Chính vì vậy, việc The WONDERfools thắng ở hạng mục liên quan trực tiếp đến kỹ xảo cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi phát hành trên Netflix vào tháng 5, The WONDERfools nhận được nhiều phản hồi tích cực về dàn diễn viên và cách pha trộn thể loại. Đặc biệt, Cha Eun Woo tiếp tục nhận cơn mưa lời khen vì nhan sắc của mình. Trong tác phẩm này, nam diễn viên không còn đơn thuần đóng kiểu nam chính lạnh lùng, đẹp trai để khán giả ngắm. Lee Un Jeong là nhân vật khá kiệm lời, có vẻ ngoài điềm tĩnh và mang nhiều tổn thương phía sau. Chính sự đối lập giữa anh và nhóm nhân vật “siêu khờ” còn lại tạo ra một phần thú vị cho bộ phim. Một số đánh giá sau khi phim lên sóng nhận xét Cha Eun Woo đem đến một nguồn năng lượng tiết chế hơn, trở thành đối trọng với sự náo loạn của Park Eun Bin cùng các nhân vật còn lại.

Cha Eun Woo vốn đã quá nổi tiếng với danh xưng “gương mặt thiên tài” và hình tượng mỹ nam bước ra từ truyện tranh. Thậm chí, cư dân mạng Hàn Quốc còn từng cho rằng Cha Eun Woo là người "gánh nhan sắc 10 triệu dân cả nước" khi đất nước của họ được lọt vào danh sách 10 quốc gia có đàn ông đẹp nhất thế giới. Thú vị hơn khi tên Cha Eun Woo còn được nhắc tới như một cách ví von cho vẻ đẹp trai trong các cuộc trò chuyện về ngoại hình.

Vậy nên khi bước vào The WONDERfools, Cha Eun Woo tiếp tục có một lợi thế mà gần như không cần diễn cũng nhận được, đó chính gương mặt quá nổi bật. Tạo hình nhân vật Lee Un Jeong với cặp kính, mái tóc gọn gàng và phong cách có phần tối giản càng khiến visual của nam diễn viên trở thành điểm nhấn mỗi khi xuất hiện.

Tạo hình của Cha Eun Woo càng đơn giản lại càng điển trai

Từ một bộ phim siêu năng lực mang màu sắc hài hước, The WONDERfools giờ đây đã có thêm một dấu mốc quốc tế đáng kể. Tuy nhiên, chiến thắng ngày 30/9 mới là National Winner, chưa phải danh hiệu cao nhất của AACA. Các tác phẩm thắng cấp quốc gia sẽ tiếp tục được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá để chọn Grand Winner, với kết quả được công bố tại Gala Awards ngày 3/12 ở Capitol Theatre, Singapore.