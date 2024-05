Xuất hiện bài tập tiếng Việt khiến phụ huynh "tăng xông" vì nghĩ mãi không ra: ... UA... ỀNH thì điền C hay K, QU mới hợp lý?

Nếu bạn luôn nghĩ môn tiếng Việt của học sinh tiểu học dễ như ăn kẹo thì có thể xem qua bài tập sau đây. Thoạt nhìn tưởng như đây là một bài điền từ không có gì hóc búa nhưng vẫn khiến hàng ngàn phụ huynh vò đầu bứt tai. Nếu bạn nghĩ ra được đáp án thì trình tiếng Việt của bạn không phải dạng vừa đâu đấy nhé!

Được biết, một bà mẹ đã "cầu cứu" cư dân mạng vì nghĩ mãi không ra được đáp án: "Các mom giúp mình điền câu 2: ... ua ... ềnh điền thế nào với. Tự dưng mụ hết đầu không biết điền kiểu gì".

Trong hình ảnh được đính kèm có thể thấy, đề bài yêu cầu điền vào dấu ba chấm để hoàn thành từ đúng với các chữ cái cho sẵn là "c/k/qu". Tưởng rằng chỉ cần thay từ vào là được, tuy nhiên câu hỏi lớp 1 này đã thực sự gây khó khăn cho cả giáo viên lẫn phụ huynh. Nhiều người bày tỏ rằng không biết nên giải quyết thế nào cho bà mẹ trên vì ngẫm ra từ này khó quá.

Thực tế, một người đã chỉ ra được, đáp án chính xác của bài này là một từ địa phương: Cua kềnh. Trong đó: Từ "kềnh" là từ địa phương mang nghĩa "to hơn rất nhiều so với đồng loại". Cua kềnh là cua loại to. Từ "cua kềnh" ngày xưa rất phổ biến, ai cũng biết. Tuy nhiên, cùng thời gian, ngôn ngữ dẫn thay đổi, thế hệ 9X trở lại đây ít biết hơn. Đáp án này khiến không ít người lắc đầu vì quá khó: "Từng có câu tục ngữ thế này: 'Còn duyên kén cá chọn canh. Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ'. Nhưng câu này cho lớp 1 thì cũng hơi khó thật".

Tuy nhiên, có người cũng nhận định, các con có thể theo quy tắc mà điền sẽ ra đáp án. Vần ua chỉ đi được với c, còn vần ênh cũng chỉ đi được với k. Các con đang học để ghi nhớ quy tắc ghép nguyên âm, phụ âm khi viết nên cũng chẳng cần nghĩa nhiều, chỉ cần giáo viên hoặc phụ huynh giải thích một chút là ổn.