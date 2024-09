Dự báo thời tiết mưa to bao phủ khắp cả nước

Cảnh báo khu vực Hà Nội mưa rất to trong vài giờ tới Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu đang hình thành trên khu vực: Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông. Các ổ mây tiếp tục phát triển và dịch chuyển chậm về phía tây nam. Trong khoảng từ 10 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa rào và có thể có dông cho các quận nói trên và sẽ tiếp tục mở rộng sang các quận thuộc trung tâm thành phố... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (23/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 08h ngày 23/9 có nơi trên 200mm như: Tp.Vinh (Nghệ An) 252.8mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212.2mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Ngày và đêm 23/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Hà Tĩnh, Quảng Bình Ngày và đêm 23/9 50-100, cục bộ có nơi trên 150 Nghệ An, Quảng Trị-Thừa Thiên Huế Ngày và đêm 23/9 30-60, cục bộ có nơi trên 100

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 24/9, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Hai áp thấp xuất hiện trên Biển Đông

Dự báo từ tối Chủ nhật đến rạng sáng nay (23/9), đã có 2 vùng áp thấp mới xuất hiện ngay tại Biển Đông, được ký hiệu là 92W và 93W.

Theo Tiền Phong, vào 7h sáng nay, áp thấp 92W ở gần đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất đã tăng lên thành 35 km/h (tối và đêm qua là 30 km/h). Áp thấp này đang đi theo hướng Tây - Tây Bắc, về phía Nam của Trung Quốc. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ nhận định khả năng 92W mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc bão trong 24 giờ tới là thấp, có thể một phần vì nó đã rất gần đất liền nên không có điều kiện để phát triển nhiều.

Dự báo thời tiết 2 áp thấp mới xuất hiện ở Biển Đông. Ảnh: Zoom Earth, JMA, JTWC.

Đáng chú ý hơn là áp thấp 93W xuất hiện ngay ở Vịnh Bắc Bộ và được JTWC xác nhận vị trí là ở gần nước ta. Sức gió duy trì mạnh nhất của áp thấp 93W là 35 km/h, từ rạng sáng nay đến giờ thì đã đi theo hướng Nam, có khả năng tiến đến gần miền Trung nước ta.

JTWC dự báo, khả năng áp thấp 93W phát triển thành ATNĐ hoặc bão trong 24 giờ tới cũng là thấp. Tuy nhiên, một áp thấp/ vùng thời tiết nhiễu động cũng có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và trên đất liền, đồng thời các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên khó lường, nên áp thấp 93W đang được các cơ quan khí tượng theo dõi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Nhận định hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

- Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 22/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, ven biển đêm 22/9 và sáng ngày 23/9 có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Khu vực này có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều nơi vẫn còn mưa to . Ảnh minh họa.

- Trung Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 22/9 đến đêm 23/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày (từ đêm 24/9 đến ngày 2/10)

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.

- Trung Trung Bộ: Đêm 24-25/9, có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Dự báo chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.