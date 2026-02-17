Trong tâm thức của người Việt, câu nói “đầu xuôi thì đuôi lọt” không chỉ là một lời nhắc nhở mang tính kinh nghiệm dân gian mà còn hàm chứa triết lý sống sâu sắc. Khoảnh khắc đầu tiên bước chân ra khỏi nhà trong năm mới được xem là thời điểm mở đầu cho hành trình 365 ngày phía trước.

Xuất hành không đơn thuần là sự dịch chuyển về không gian, mà còn là nghi thức mang ý nghĩa tinh thần, hướng đến điều tốt lành, tránh điều bất lợi. Đặc biệt, năm Bính Ngọ 2026, năm con Ngựa, biểu tượng của sự năng động, tốc độ và khát vọng bứt phá, càng khiến việc chọn thời điểm và phương hướng xuất hành đầu năm được nhiều gia đình coi trọng.

Xuất hành đầu năm Bính Ngọ 2026 nên chọn hướng nào, giờ nào? (Ảnh: Thy Huệ)

Nguồn gốc tục xuất hành đầu năm mới

Xuất hành đầu năm có thể hiểu là rời khỏi nhà để đi tới một địa điểm nào đó trong những ngày đầu năm âm lịch. Ở mỗi vùng miền, mỗi gia đình, địa điểm ấy có thể khác nhau, có người chọn đến đền, chùa cầu bình an, có người ghé thăm chúc tết họ hàng, có người đơn giản là bước ra đường theo hướng đã định sẵn rồi quay về. Dù hình thức khác nhau, điểm chung vẫn là mong ước một năm mới hanh thông, thuận lợi, đủ đầy.

Tục lệ này có nguồn gốc từ xa xưa, khi đời sống người Việt gắn chặt với nông nghiệp và thiên nhiên. Thời điểm mặt trời mọc ngày đầu năm được xem là dấu mốc quan trọng. Người nông dân bước ra khỏi nhà, quan sát chiều gió để dự đoán thời tiết, mùa màng. Theo kinh nghiệm truyền đời, gió Nam có thể báo hiệu hạn hán; gió Tây Nam dễ gợi liên tưởng tới dịch bệnh; gió Bắc thường báo vụ mùa ở mức trung bình; gió Tây Bắc thuận lợi cho các loại cây họ đỗ, đậu; còn gió Đông có thể báo hiệu lụt lớn.

Bên cạnh yếu tố kinh nghiệm sản xuất, tục xuất hành còn chịu ảnh hưởng từ triết học phương Đông với các quan niệm về âm dương, ngũ hành, thiên văn và địa lý. Theo cách nhìn này, vạn vật trong vũ trụ vận động theo quy luật nhất định và có sự tác động qua lại. Con người, nếu lựa chọn đúng thời điểm và phương hướng, sẽ đón nhận được nguồn năng lượng tích cực từ tự nhiên, từ đó tạo nền tảng tinh thần tốt cho cả năm. Dù cách lý giải mang tính biểu tượng, nhưng điều cốt lõi vẫn là khích lệ con người khởi đầu năm mới bằng tâm thế chủ động và tích cực.

Thông thường, xuất hành đầu năm diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng. Đây là khoảng thời gian được coi là “mở cửa” cho một chu kỳ mới. Chính vì vậy, nhiều gia đình đặc biệt cẩn trọng trong việc chọn ngày, giờ và hướng đi.

Xuất hành năm Bính Ngọ 2026 chọn hướng nào?

Năm Bính Ngọ 2026 thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy. Theo quan niệm dân gian, hướng xuất hành đầu năm xác định dựa trên phương vị của Hỷ Thần và Tài Thần, những biểu tượng đại diện cho niềm vui và tài lộc.

Đối với năm Bính Ngọ 2026, hai hướng được coi là hanh thông nhất trong ngày đầu năm là:

Hướng Hỷ thần là hướng Đông Nam, đây là hướng tượng trưng cho niềm vui, sự thuận lợi trong các mối quan hệ và công việc. Những ai mong cầu bình an, gia đình hòa thuận, tình duyên tốt đẹp hoặc hy vọng có thêm tin vui trong năm mới có thể ưu tiên xuất hành theo hướng này.

Hướng Tài thần là hướng Tây Bắc, hướng này gắn với mong ước về tài chính, công danh và sự thịnh vượng. Người làm kinh doanh, buôn bán hoặc đặt mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp thường chọn xuất hành theo phương vị này.

Hướng Nam cũng được xem là phương hướng cát lợi trong năm Bính Ngọ 2026. Hướng này giúp tăng sinh khí, phù hợp với những ai đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe và phát triển bản thân.

Trong trường hợp không quá cầu kỳ theo tuổi hay bản mệnh, gia chủ có thể ưu tiên xuất hành về Đông Nam để cầu may mắn, hỷ khí hoặc Tây Bắc để hướng tới tài lộc. Điều quan trọng cần lưu ý là hướng được tính từ tâm nhà. Ngay khi bước ra khỏi cửa, gia chủ nên đi về hướng đã chọn trước tiên, có thể là ghé một ngôi chùa, nhà người thân hoặc đơn giản là đi một quãng đường ngắn theo hướng đó, nhằm tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi.

Khoảnh khắc đầu tiên bước chân ra khỏi nhà trong năm mới được xem là thời điểm mở đầu cho năm mới thuận lợi. (Ảnh: Nhật Thùy)

Ngày tốt và giờ tốt xuất hành đầu năm 2026

Theo sách "Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026" do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn đã đưa ra những khung giờ và hướng xuất hành phù hợp cho những ngày đầu năm mới.

Mùng 1 Tết (17/2/2026), ngày Nhâm Tuất

Giờ tốt xuất hành: giờ Mão (5h–7h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Hợi (21h–23h).

Hướng đẹp: chính Nam (hướng Hỷ thần), Tây Bắc (hướng Tài thần). Đây là ngày đầu năm mới, vì vậy nhiều gia đình thường chọn khung giờ sáng sớm để khởi hành, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Mùng 2 Tết (18/2/2026), ngày Quý Hợi

Giờ tốt: giờ Mão (5h–7h), giờ Thìn (7h–9h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Ngọ (11h–13h).

Hướng đẹp: Đông Nam (hướng Hỷ thần), chính Tây (hướng Tài thần). Ngày mùng 2 thường là thời điểm thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Việc lựa chọn giờ và hướng phù hợp giúp gia chủ cảm thấy an tâm hơn khi bắt đầu những chuyến đi đầu năm.

Mùng 3 Tết (19/2/2026), ngày Giáp Tý

Giờ tốt: giờ Sửu (1h–3h), giờ Dần (3h–5h), giờ Mùi (13h–15h), giờ Dậu (17h–19h), giờ Tý (23h–1h).

Hướng tốt: Đông Bắc (hướng Hỷ thần), Đông Nam (hướng Tài thần). Đây cũng là ngày nhiều người lựa chọn để đi lễ chùa hoặc du xuân, kết hợp nghỉ ngơi và cầu mong năm mới thuận lợi.

Mùng 4 Tết (20/2/2026), ngày Ất Sửu

Giờ tốt: giờ Dần (3h–5h), giờ Mão (5h–7h), giờ Thân (15h–17h), giờ Tuất (19h–21h), giờ Tý (23h–1h).

Hướng tốt: Tây Bắc (hướng Hỷ thần), Đông Nam (hướng Tài thần).

Việc tham khảo ngày giờ mang tính định hướng về mặt văn hóa. Trong thực tế, yếu tố quan trọng hơn cả vẫn là sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế tích cực của mỗi người khi bước sang năm mới.

Những lưu ý khi xuất hành đầu năm

Để khởi đầu năm Bính Ngọ 2026 một cách trọn vẹn, gia chủ cũng nên lưu ý một số điểm quan trọng.

Hành động khi di chuyển

Theo quan niệm dân gian, khi vừa bước ra khỏi cửa, gia chủ có thể áp dụng quy tắc “Nam tả, Nữ hữu”, nam bước chân trái trước, nữ bước chân phải trước, với ý nghĩa tạo sự cân bằng âm dương.

Dù mang tính biểu tượng, hành động này giúp mỗi người ý thức rõ hơn về khoảnh khắc khởi đầu. Bên cạnh đó, quá trình di chuyển nên dứt khoát và tự tin, tránh quay lại lấy đồ hoặc ngoái đầu nhìn phía sau, bởi điều này tượng trưng cho sự do dự, thiếu quyết đoán.

Trang phục

Không nên mặc quần áo quá tối màu hoặc đã cũ rách trong ngày đầu năm. Vì năm 2026 thuộc hành Thủy, gia chủ có thể ưu tiên các gam màu xanh dương, đen, tượng trưng cho sự tương hợp hoặc lựa chọn các màu đỏ, vàng rực rỡ để tạo không khí tươi vui, khiến tinh thần phấn chấn cho bản thân và gia đình.

Tài chính

Ngày đầu năm xuất hành không nên vay mượn tiền bạc hoặc đòi nợ dọc đường. Những hành động này dễ tạo tâm lý “xuất tiền” hoặc gây tranh chấp, ảnh hưởng đến cảm xúc và kế hoạch tài chính trong năm. Thay vào đó, nên ưu tiên những giao dịch mang tính chúc tụng, mừng tuổi, thể hiện sự chia sẻ tích cực.

Thái độ và tâm thế

Tránh tranh cãi, gắt gỏng hoặc để bản thân rơi vào trạng thái lo âu. Năm mới nên bắt đầu bằng nụ cười, sự lạc quan và những suy nghĩ hướng về mục tiêu tốt đẹp. Một tinh thần thoải mái sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

Xuất hành đầu năm không phải là yếu tố quyết định thành bại của một năm. Tuy nhiên, đây là một nghi thức văn hóa mang giá trị tinh thần sâu sắc, giúp con người khởi đầu chu kỳ mới với sự chuẩn bị chu đáo, niềm tin và khát vọng.

Năm Bính Ngọ 2026 biểu tượng của sức mạnh và chuyển động, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt. Xuất hành vững vàng trong buổi sớm đầu xuân, với tâm thế tích cực và kế hoạch rõ ràng, chính là nền tảng để mỗi người tự tin bước vào hành trình mới của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.