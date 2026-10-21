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Xuân Son và vợ có tin vui

S.A
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Vợ chồng Xuân Son cùng nhau chia sẻ nhiều hình ảnh và thông tin về niềm vui mới của gia đình.

Các cầu thủ bóng đá sau khi gặt hái thành công trên sân cỏ thường có thêm cơ hội phát triển những công việc riêng, từ đầu tư kinh doanh đến quảng cáo, hợp tác với các thương hiệu.

Mới đây, vợ chồng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (SN 1997) cũng đón tin vui khi chính thức đưa dịch vụ làm đẹp tại Hà Nội hoạt động vào dịp 20/10. Được biết vợ chồng Xuân Son, đặc biệt là vợ anh chàng - Marcele Seippel - đã chuẩn bị trong nhiều tháng trước ngày khai trương.

Xuân Son và vợ có tin vui - Ảnh 1.
Xuân Son và vợ có tin vui - Ảnh 2.

Vợ chồng Xuân Son trong ngày khai trương

Bên cạnh việc chuẩn bị cho cơ sở kinh doanh, Marcele cũng còn học tiếng Việt để thuận tiện hơn trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau nhiều năm đồng hành cùng chồng trong sự nghiệp bóng đá, Marcele đang từng bước xây dựng công việc riêng, chủ động mở rộng hoạt động của gia đình sang lĩnh vực kinh doanh.

Phía dưới các chia sẻ của vợ chồng Xuân Son, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng khai trương, mong cặp đôi sẽ sớm ổn định công việc kinh doanh.

Vợ chồng Xuân Son kết hôn năm 2018 và hiện có hai con trai. Marcele từng đồng hành cùng chồng qua những giai đoạn thi đấu ở nhiều quốc gia, trước khi cả gia đình ổn định cuộc sống tại Việt Nam. Hiện tại, vợ chồng Xuân Son đang sống ở Ninh Bình để tiện cho lịch tập luyện và thi đấu của nam cầu thủ.

Kể từ khi Xuân Son sang Việt Nam đến nay và có được những thành tựu trong sự nghiệp quần đùi áo số, cặp đôi cũng dần tạo dựng được khối tài sản đáng kể.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định Nguyễn Văn Thiện trao tặng tiền đạo này một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, trị giá hơn 1 triệu USD, tương đương hơn 25 tỷ đồng theo thông tin được báo chí đăng tải thời điểm đó. Đây là một trong những phần thưởng giá trị đáng chú ý mà Xuân Son nhận được sau giải đấu.

Hiện tại, gia đình đang ở trong một căn nhà có thiết kế tân cổ điển với tông trắng - kem, điểm nhấn ánh vàng và khu bếp được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận căn nhà đang ở thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Xuân Son hay là nhà thuê.

Xuân Son và vợ có tin vui - Ảnh 3.
Xuân Son và vợ có tin vui - Ảnh 4.

Ngôi nhà mà gia đình Xuân Son đang ở

Gara ô tô của gia đình cũng từng thu hút sự chú ý khi có 3 mẫu xe thuộc ba nhóm động cơ khác nhau.

Tháng 1/2025, Xuân Son được tặng Jaecoo J7 PHEV Flagship sau chức vô địch ASEAN Cup 2024; đến tháng 3 cùng năm, anh mua Omoda C5 Luxury tặng vợ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tiền đạo tiếp tục được trao tặng Jaecoo J5 EV Flagship cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Theo giá niêm yết được công bố tại thời điểm được tặng/mua, 3 chiếc xe có tổng giá trị khoảng 2,287 tỷ đồng.

Xuân Son và vợ có tin vui - Ảnh 5.

Xuân Son mua xe tặng vợ

(Ảnh: FBNV)

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Tags

Xuân Son

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