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Xuân Son tranh thủ chơi với con trai, Xuân Mạnh cùng vợ đi mua sắm tại sân bay trước giờ tuyển Việt Nam về nước

Tiên Tiên, Ảnh: Minh Lê
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Đội tuyển Việt Nam lên đường về nước chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Sáng 17/8, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để lên đường trở về Hà Nội sau thắng lợi 2-0 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lập tức bước vào hành trình di chuyển gấp gáp. Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi tại khách sạn, toàn đội đã khẩn trương làm thủ tục lên tàu bay và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 15h00 cùng ngày.

Tranh thủ khoảng thời gian ở sân bay các cầu thủ đã đi mua sắm làm quà về cho gia đình. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng với vợ con ăn uống và trò chuyện vui vẻ ngay tại sân bay. Trong khi đó hậu vệ Xuân Mạnh được vợ sang tận nơi cổ vũ, cả hai cùng nhau đi mua đồ ở sân bay trước khi đến giờ khởi hành.

Xuân Son ngồi chơi cùng các con ở sân bay

Xuân Mạnh cùng vợ đi mua sắm trước khi về nước

Cuộc đua thể lực và thời gian không chỉ diễn ra riêng với đội tuyển Việt Nam. Chỉ đúng 15 phút sau, đối thủ Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe cũng bước lên chuyên cơ khởi hành đến Hà Nội. Sự trùng hợp trong lịch trình di chuyển khiến cả hai đội tuyển cùng chia sẻ một quỹ thời gian hồi phục gần như tương đồng trước trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam lên đường về nước

Dù nắm lợi thế rất lớn khi chỉ cần một kết quả hòa hoặc thậm chí thua với cách biệt tối thiểu dưới 2 bàn là đủ điều kiện đi tiếp, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự thận trọng tuyệt đối. Chia sẻ về trận lượt đi, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn cho biết:

“Chúng tôi ghi hai bàn nhưng nhìn tổng thể là một trận đấu vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong việc thích nghi với mặt sân cũng như một vài điểm chưa thật sự trơn tru về mặt chiến thuật. Tôi vẫn nghĩ về hiệp 1 khi các mảng miếng chưa vận hành đúng như ý muốn. Dưới góc độ của một HLV, tôi cảm thấy chưa thỏa mãn".

Nhiệm vụ lội ngược dòng của Malaysia càng trở nên gian nan khi đội bóng này đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là nguy cơ vắng mặt của trung vệ trụ cột Rodney do chấn thương. Thống kê lịch sử cũng đang hoàn toàn quay lưng với "Mãnh hổ": trong 11 lần chạm trán gần nhất, Malaysia đã để thua tới 10 trận, trong đó có chuỗi 8 thất bại liên tiếp trước Việt Nam.

Hơn thế nữa, thánh địa Mỹ Đình luôn là "pháo đài bất xâm phạm" của bóng đá Việt Nam tại các kỳ đại hội khu vực. Kể từ năm 2016 đến nay, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại ở tất cả các trận bán kết lượt về trên sân nhà (lần lượt vượt qua Indonesia năm 2016 và 2022, Philippines năm 2018, hòa Thái Lan năm 2020 và đánh bại Singapore năm 2024).

Ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, thực hiện các liệu pháp phục hồi thể lực và bắt tay ngay vào buổi tập chuẩn bị. Với tâm lý tự tin cùng điểm tựa lịch sử vững chắc, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy cơ hội chính thức đi tiếp vào trận chung kết.

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