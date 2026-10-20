HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xuân Son có hoạt động đầu tư kinh doanh đặc biệt tại Vinhomes Ocean Park 1

Đinh Anh
|

Chàng cầu thủ này đang gây chú ý khi lấn sân sang kinh doanh.

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, tiền đạo Nguyễn Xuân Son mới đây thu hút sự chú ý khi thông báo khai trương cơ sở kinh doanh tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

Xuân Son có hoạt động đầu tư kinh doanh đặc biệt tại Vinhomes Ocean Park 1 - Ảnh 1.

Cơ sở kinh doanh của vợ chồng Xuân Son mang tên Xuan Silk. Ảnh: FBNV

Theo nội dung bài đăng, cơ sở này đã được vợ chồng anh chuẩn bị trong nhiều tháng, hướng đến mô hình kết hợp giữa dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và thư giãn. Các dịch vụ được giới thiệu gồm chăm sóc da chuyên sâu, liệu trình spa, massage trị liệu, chăm sóc tóc và da đầu, cùng dịch vụ làm móng.

Xuân Son cho biết không gian được thiết kế theo hướng sang trọng, kết hợp công nghệ hiện đại và dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa. Cơ sở dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/10. 

Theo đó, Nguyễn Xuân Son có tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo, từng chơi bóng tại Brazil, Nhật Bản và Đan Mạch trước khi đến Việt Nam năm 2019.

Xuân Son có hoạt động đầu tư kinh doanh đặc biệt tại Vinhomes Ocean Park 1 - Ảnh 3.

Xuân Son nhiều lần trở thành tâm điểm của sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá khu vực. Ảnh: FBNV

Sau thời gian khoác áo một số câu lạc bộ trong nước, gồm CLB SHB Đà Nẵng và Bình Định, anh chính thức thi đấu cho Thép Xanh Nam Định từ năm 2023 đến nay. Chân sút này từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League và góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch quốc gia. Tại mùa giải 2023-2024, Rafaelson ghi 31 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 30 bàn trong một mùa V-League. 

Tháng 9/2024, Rafaelson hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên Nguyễn Xuân Son. Anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cuối năm đó, ra mắt trong trận gặp Myanmar ngày 20/12/2024 tại ASEAN Cup 2024.

Xuân Son nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh ghi bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công giúp đội tuyển đăng quang. Tuy nhiên, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan đầu tháng 1/2025, tiền đạo này bị gãy xương chày và xương mác, phải nghỉ thi đấu để điều trị và phục hồi.

Sau gần một năm, Xuân Son trở lại thi đấu và tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Anh cùng Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng mỗi người.

Gần đây, tiền đạo này tiếp tục gặp chấn thương trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 26/9. Kết quả chụp cộng hưởng từ xác định anh bị rách cơ đùi sau độ hai và cần ít nhất sáu tuần để hồi phục.

Về đời tư, Nguyễn Xuân Son đã có vợ và hai con. Vợ anh là một người Brazil. Cả hai con của Nguyễn Xuân Son đều là con trai. Gia đình nhỏ của Nguyễn Xuân Son đã chuyển sang Việt Nam sinh sống cùng anh.

Tags

Xuân Son

Gia Lâm

hà nội

Nguyễn Xuân Son

kinh doanh

Vinhome

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại