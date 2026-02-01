Xuân Hinh nói vợ: "Không ra khỏi nhà nhanh là tôi chết sớm"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở tuổi U70.

Ông nói: "Tôi dậy khá sớm, 5 giờ sáng đã thức dậy rồi. Tôi đi ngủ cũng sớm, 10 giờ tối đã lên giường đi ngủ và tới 5 giờ thì tỉnh giấc. Tôi ngủ ít như thế thôi, không ngủ được nhiều.

Xuân Hinh

Thức dậy thì tôi tập thể dục tại chỗ, tay chân vung vẩy, xoay cổ hai bên, gọi là ngước bên Đông nhìn bên Tây. Tôi xoay cổ như vậy cho xương khớp được linh hoạt.

Sau đó tôi ra ngoài, không ăn đồ vợ nấu. Nhiều hôm vợ tôi cũng bảo sao đi sớm thế. Tôi bảo luôn: "Phải ra ngoài chứ, tôi về nhà cả đêm bà cứ lẩm bẩm trong màn, trong chăn, tôi mệt lắm rồi. Không ra khỏi nhà nhanh là tôi chết sớm".

Thế là 7 giờ sáng tôi ra khỏi nhà để đi ăn sáng. Tôi không đi làm vì bây giờ tôi về hưu rồi, chỉ làm theo cơn thôi, khỏe thì làm, mệt thì thôi, không phụ thuộc vào đâu cả. Tôi cứ tự do, miếng nào to thì tôi gắp.

Ra ngoài đường tôi thích ăn gì thì ăn, có hôm ăn phở có hôm ăn bún. Ăn sáng xong tôi ngồi uống cà phê một chút rồi đi việc nọ việc kia.

Xuân Hinh và vợ

Tới trưa thì có hôm tôi về ăn cơm, có hôm ăn ngoài. Hôm nào rảnh thì tôi vào hẳn khách sạn ăn, hôm nào bận thì tôi ăn cơm bình dân bên ngoài. Nói chung là tôi cứ thần thông biến hóa".

Nghệ sĩ Xuân Hinh từ lâu đã được khán giả yêu mến gọi bằng danh xưng "vua hài đất Bắc" nhờ lối diễn xuất tự nhiên và đa năng. Sức hút của ông không đến từ những kỹ xảo cầu kỳ mà nằm ở khả năng làm chủ sân khấu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hài kịch hiện đại và văn hóa dân gian. Xuân Hinh đặc biệt xuất sắc trong các làn điệu chèo, chầu văn và quan họ, biến những chất liệu truyền thống thành tiếng cười trào lộng, gần gũi với đời sống.

Dù sở hữu mức cát-xê thuộc hàng top và tầm ảnh hưởng lớn, phong cách của ông vẫn đậm chất "bình dân học vụ", dễ chạm đến cảm xúc của nhiều tầng lớp khán giả. Lối giễu nhại của Xuân Hinh đôi khi có phần dân dã, gai góc nhưng luôn chứa đựng những thông điệp về nhân sinh và đạo lý.

Ông được đồng nghiệp kính trọng không chỉ bởi tài năng thiên bẩm mà còn ở thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc suốt nhiều thập kỷ. Cho đến nay, Xuân Hinh vẫn là một biểu tượng khó thay thế, người góp công lớn trong việc giữ lửa và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.