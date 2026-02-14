Nữ danh ca hải ngoại U80 nói thẳng: "Chúng tôi cãi nhau làm gì rồi mặt ai cũng sưng lên"

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Khánh Hà đã chia sẻ khi được hỏi có bao giờ cãi nhau với các anh chị em trong nhà không.

Cô nói: "Bây giờ thì tôi không nhớ được nhưng tính tôi cũng mau quên lắm, nếu tôi giận cái gì thì tôi nói một thôi một hồi rồi xong, lúc sau lại quên hết, bỏ qua hết. Anh chị em trong nhà dù thương nhau đến đâu cũng có lúc gây lộn, đó là chuyện bình thường.

Khánh Hà

Còn về việc giành nhau xem ai hát trước khi đi show là không bao giờ có. Ai lên hát trước thì lên, cứ theo thứ tự mà hát.

Chúng tôi luôn nghĩ lên sân khấu hát sao cho khán giả thấy vui nhất, thấy khán giả vỗ tay là điều hạnh phúc nhất với gia đình tôi rồi. Chúng tôi cãi nhau làm gì rồi mặt ai cũng sưng lên, ra sân khấu thì kỳ lắm.

Lưu Bích cũng chia sẻ: "Đối với tôi, mỗi người trong gia đình đều có chỗ đứng riêng và anh chị em thương nhau nên bước ra sân khấu cũng như ở trong nhà, không bao giờ nghĩ lên sân khấu thì thành người khác.

Chúng tôi chỉ nghĩ rằng lên sân khấu thì hát sao cho hay nhất, phục vụ khán giả được tốt nhất, còn lại vẫn như đang ở nhà.

Trong nhà tôi thì mỗi người một tính cách khác biệt, không ai giống ai hết. Riêng chị Khánh Hà thì rất khó khăn trong nghề nghiệp, khắt khe lắm. Chị ấy đòi hỏi cao về sự chỉn chu. Còn tôi lại là người xuề xòa, nên tôi hay bị chị Hà mắng".

Lưu Bích

Khánh Hà nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi muốn Lưu Bích hay bất cứ ai khi bước chân ra sân khấu là phải chỉn chu, không được bỏ lỡ bất cứ điều gì. Vì thế nên tôi hay nhắc, mà nhiều khi tôi nhắc nhiều quá thì mọi người lại bực mình rồi cãi lại, thành ra khó chịu với nhau.

Gia đình tôi ai cũng nóng tính. Tính cách này là bản chất rồi, không bao giờ thay đổi được, chỉ là tự mình cố gắng giảm bớt đi chút nào hay chút ấy thôi".

Cặp chị em Khánh Hà và Lưu Bích từ lâu đã trở thành những biểu tượng không thể thay thế của làng nhạc hải ngoại nhờ phong cách trình diễn đẳng cấp và tư duy nghệ thuật hiện đại.

Trong khi người chị Khánh Hà gây ấn tượng bởi giọng hát điêu luyện, đầy tính tự sự và kỹ thuật chuẩn mực, thì cô em Lưu Bích lại chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài nóng bỏng cùng sự trẻ trung, sôi động trong dòng nhạc New Wave.

Dù sở hữu hai cá tính âm nhạc riêng biệt, họ luôn tìm thấy sự giao thoa hoàn hảo mỗi khi đứng chung sân khấu, tạo nên những màn song ca ăn ý mang thương hiệu riêng của gia đình họ Lã.

Sự gắn kết bền chặt giữa hai danh ca không chỉ nằm ở huyết thống mà còn ở tâm hồn đồng điệu, giúp họ giữ vững vị thế "ngôi sao" suốt nhiều thập kỷ. Đến nay, mỗi lần tái hợp, cặp đôi vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.