Xử phạt thanh niên 'nằm sấp' điều khiển xe máy

Lê Tuấn
|

Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa xử lý một thanh niên tại Lào Cai có hành vi nằm sấp trên yên xe mô tô để điều khiển phương tiện trên đường.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm sấp trên yên xe mô tô, điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Hành vi này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận nhưng cũng khiến nhiều người bức xúc bởi nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là V.A.P. (SN 2006, trú tại xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

Thanh niên điều khiển xe mô tô trên đường trong tư thế nằm sấp. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan công an, V.A.P. thừa nhận hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra cho thấy nam thanh niên này còn vi phạm hàng loạt quy định khác như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Theo khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi nằm trên yên xe điều khiển mô tô thuộc nhóm vi phạm đặc biệt nguy hiểm. Ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

CSGT làm việc với người vi phạm là thanh niên V.A.P. Ảnh: CSGT

Bên cạnh đó, chủ xe là V.A.T. cũng bị xác định có nhiều vi phạm, gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân. Trong khi đó, chủ xe mô tô, xe gắn máy tự ý thay đổi màu sơn không đúng đăng ký có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển xe mang tính biểu diễn, “câu view”, “câu like” trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

