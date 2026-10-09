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Xử phạt tài xế ô tô tải xếp gạch lệch nghiêng xe, thiếu biển số

Lê Tuấn
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Cục Cảnh Sát Giao Thông (Bộ Công An) thông tin về việc xử phạt một tài xế xe tải ở Hưng Yên với tổng mức phạt gần 24 triệu đồng vì không gắn đủ biển số, xếp hàng làm lệch xe.

Hôm 7/10 vừa qua, trên mạng xã hội và một số diễn đàn ô tô lan truyền đoạn clip về xe ô tô tải chở gạch, không gắn biển số có dấu hiệu vi phạm tại đường Nguyễn Khoái, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh chiếc ô tô tải xếp hàng làm lệch xe được người dân phản ánh. Nguồn: Cục CSGT

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc làm rõ clip trên, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương xác minh, xử lý.

Qua rà soát, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là anh V V T, sinh năm 1980, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V V T về các hành vi: Xếp hàng làm lệch xe, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt 700.000 đồng. Điều khiển xe không gắn đủ biển số (chỉ gắn biển số phía trước, không gắn biển số phía sau), quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt 23.000.000 đồng, trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Tổng mức phạt 23.700.000 đồng, đồng thời trừ 06 điểm giấy phép lái xe; tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử theo quy định.

4 điều cần biết trước khi đấu giá biển số xe, có biển phải đặt trước tới 500 triệu đồng
Tags

xe ô tô tải

Hưng Yên

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