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Xử phạt nữ tài xế cho trẻ ‘hóng gió’ khi đang lưu thông trên cao tốc

Nguyễn Dũng
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Ngày 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết vừa xử phạt một nữ tài xế tổng cộng 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để hai trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng ngày 1/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT đã xác minh và dừng kiểm tra ô tô con biển số 49A-828.xx do chị H.Y. (sinh năm 1990, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Xử phạt tài xế cho trẻ thò đầu ra ngòai cửa sổ trên cao tốc TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh ﻿hai đứa trẻ thò đầu khỏi ô tô đang chạy trên cao tốc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định khoảng 16h15 cùng ngày, khi phương tiện lưu thông tại Km23+100 cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, nữ tài xế đã để hai trẻ em thò đầu ra ngoài cửa sổ trời. Trên xe còn có người không thắt dây đai an toàn tại vị trí được trang bị dây đai.

Xử phạt tài xế cho trẻ thò đầu ra ngòai cửa sổ trên cao tốc TPHCM 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi nhận trên bản đồ.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử lý nữ tài xế về hai hành vi vi phạm.

Trong đó, hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe, theo điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Hành vi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang chạy bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng hợp hai hành vi, nữ tài xế bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc để trẻ thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi ô tô đang chạy tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn, đặc biệt là trên đường cao tốc. Nếu phương tiện phanh gấp, chuyển hướng để tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm bất ngờ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi chở trẻ em phải bố trí trẻ ngồi đúng vị trí, sử dụng dây đai và thiết bị an toàn phù hợp; tuyệt đối không để trẻ thò đầu, tay, chân hoặc cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, khai thác hệ thống camera và tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

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cục CSGT

nữ tài xế

trẻ em

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