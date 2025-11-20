Xử phạt người đàn ông xúc phạm Giám đốc Công an TPHCM

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nhã Nam phát hiện tài khoản Facebook có tên “L.X.T” bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự Giám đốc Công an TPHCM trên bài viết của trang Facebook Sống Tích Cực Mỗi Ngày.

Công an xã Nhã Nam đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook bình luận bài viết là ông L.V.T (trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), đồng thời mời ông L.V.T lên làm việc.

Công an làm việc với ông T.

Tại cơ quan Công an, ông L.V.T thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “L.X.T” để bình luận các nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Giám đốc Công an TPHCM.

Công an xã Nhã Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T, về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020, của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022. Số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.