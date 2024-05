Công an huyện Lai Vung ( Đồng Tháp ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.K. (35 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc ph ạm uy tín cơ quan, tổ chức Nhà nước trên mạng xã hội , với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Lai Vung làm việc với N.V.K

Trước đó, trang Facebook của Công an huyện Lai Vung đăng tin, ảnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2024 . Sau khi thông tin được đăng, tài khoản N.K đã vào bình luận, với nhiều từ ngữ vu khống, xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.K. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng ý gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm.