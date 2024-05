Bộ Công an gửi thư khen

Với thành tích trên, ngày 25-4, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, có Thư khen gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thành tích triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội.

Ngày 6-5, tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 5-2024, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức công bố Thư khen của Thượng tướng Lương Tam Quang.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đã trao khen thưởng của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Phòng Hậu cần; Công an huyện Giao Thủy và Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.