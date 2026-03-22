Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, quay video trong lúc lái xe.

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên tuyến đường DH10 (địa bàn xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện còn sử dụng điện thoại di động để quay video trong lúc đang tham gia giao thông .

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Nam Trà My khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến ngày 14/3, các đối tượng liên quan được mời đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là P.N.H (17 tuổi, trú xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú xã Nam Trà My). Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H còn vừa lái xe vừa dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".

Công an mời lên làm việc, xử phạt đối với 2 nam sinh vi phạm

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H với tổng số tiền 10,2 triệu đồng.