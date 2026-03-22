HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xử phạt nam sinh vừa lái xe vừa quay clip 'rất muốn bị ăn đòn'

Hoài Văn Nguyễn Ngọc |

Clip ghi cảnh hai thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, người cầm lái còn dùng điện thoại quay video khi đang chạy xe lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội.

Xử phạt nam sinh quay clip khi lái xe: Hành vi nguy hiểm cần chấm dứt - Ảnh 1.

Hình ảnh clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, quay video trong lúc lái xe.

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên tuyến đường DH10 (địa bàn xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện còn sử dụng điện thoại di động để quay video trong lúc đang tham gia giao thông .

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Nam Trà My khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến ngày 14/3, các đối tượng liên quan được mời đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là P.N.H (17 tuổi, trú xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú xã Nam Trà My). Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H còn vừa lái xe vừa dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".

Xử phạt nam sinh quay clip khi lái xe: Hành vi nguy hiểm cần chấm dứt - Ảnh 2.

Công an mời lên làm việc, xử phạt đối với 2 nam sinh vi phạm

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H với tổng số tiền 10,2 triệu đồng.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê ở Gia Lai
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại