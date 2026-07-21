Xử phạt concert của mỹ nhân số 1 showbiz, lộ cát xê thật gây sốc

Thông tin concert của ca sĩ này bị xử phạt làm mạng xã hội xôn xao.

Ngày 19/7, thông tin liên quan đến hai đêm diễn của Thái Y Lâm bất ngờ gây bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định xử phạt hành chính dành cho đơn vị đứng tên tổ chức chương trình.

Theo tài liệu được công khai, Công ty Truyền thông Văn hóa Isco Nam Kinh - đơn vị tổ chức hai đêm diễn của nữ ca sĩ bị cơ quan chức năng xử phạt vói số tiền tương đương khoảng 255,5 triệu đồng, do vi phạm quy định trong quá trình tổ chức biểu diễn.

Mạng xã hội xôn xao thông tin đêm diễn của Thái Y Lâm bị phạt số tiền hơn 200 triệu đồng

Trong quá trình triển khai, công ty này giao nhiều hạng mục như thực hiện thủ tục với cơ quan công an, thuê địa điểm và bán vé cho các đơn vị khác. Cách phân chia công việc trên được xác định chưa phù hợp với quy định về tổ chức biểu diễn, dẫn đến quyết định xử phạt.

Điều gây chú ý hơn cả nằm trong những tài liệu đi kèm hồ sơ. Qua đó, khoản cát-xê của Thái Y Lâm cho hai đêm diễn bất ngờ bị công khai. Cụ thể, nữ ca sĩ nhận tổng cộng 2 triệu NDT, tương đương khoảng 7,75 tỷ đồng tiền công biểu diễn.

Điều gây chú ý hơn cả là khoản cát-xê của Thái Y Lâm cho hai đêm diễn bất ngờ bị công khai

Như vậy, mức thù lao được ghi nhận của Thái Y Lâm vào khoảng 1 triệu NDT, gần 3,9 tỷ đồng mỗi đêm. Con số nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi theo dữ liệu được công bố trước đó, doanh thu vé của hai buổi biểu diễn đạt 74,16 triệu NDT, tương đương hơn 287 tỷ đồng.

Khoảng cách lớn giữa doanh thu và cát-xê lập tức kéo theo hàng loạt thắc mắc. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao hai đêm diễn thu hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền nữ ca sĩ trực tiếp nhận về chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Số tiền cát - xê của Thái Y Lâm gây chú ý vì thấp hơn rất nhiều so với doanh thu

Tuy nhiên, số tiền này chỉ là cát-xê cá nhân của Thái Y Lâm. Khoảng 211 tỷ đồng, được chuyển cho công ty quản lý để chi trả hàng loạt hạng mục sản xuất và vận hành. Công ty quản lý của Thái Y Lâm còn tham gia dự án với vai trò đối tác sản xuất hoặc đồng tổ chức để nhận phần doanh thu theo hợp đồng. Sau khi trừ các chi phí, nữ ca sĩ có thể tiếp tục được chia lợi nhuận từ khoản này, nên 2 triệu NDT chỉ là cát-xê cá nhân được ghi nhận trong hồ sơ, không phải toàn bộ thu nhập của cô từ hai đêm diễn.

Mức doanh thu hơn 287 tỷ đồng của hai đêm diễn cũng không quá khó hiểu khi nhìn vào quy mô mà Thái Y Lâm đang theo đuổi. Từ đầu năm 2026 đến nay, nữ ca sĩ liên tục phủ sóng mạng xã hội với những sân khấu khổng lồ, đạo cụ cơ khí và loạt tạo hình được thay mới theo từng chặng của Pleasure World Tour .

Conccert của Thái Y Lâm viral khắp mạng xã hội vì quy mô đầu tư hoành tráng

Tour diễn mở màn bằng 3 đêm tại Taipei Dome vào cuối năm 2025, thu hút tổng cộng 120.000 khán giả. Thái Y Lâm trực tiếp giữ vai trò giám đốc sáng tạo, lấy cảm hứng từ bức tranh The Garden of Earthly Delights . Nữ ca sĩ biến sân vận động thành một thế giới giả tưởng với 5 chương truyện, 6 không gian trình diễn, hơn 20 sinh vật khổng lồ cùng gần 30 đạo cụ được đưa lên sân khấu.

Gây chú ý nhất là mô hình trăn cơ khí dài 30 m di chuyển quanh khán đài. Thái Y Lâm đứng trên đầu con trăn trong lúc đạo cụ tiến qua sân vận động, tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất của tour. Chương trình còn sử dụng mô hình heo vàng nặng khoảng 4 tấn, bò tót khổng lồ và hệ thống tượng cao nhiều tầng.

Quy mô dàn dựng cũng khiến dự án vướng hàng loạt tranh cãi, nhưng nữ ca sĩ và ekip đã có những động thái thay đổi cách dàn dựng và vẫn giữ độ hoành tráng bắt mắt

Quy mô dàn dựng cũng khiến dự án vướng hàng loạt tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng suy diễn những hình tượng trăn, bò vàng và màu sắc siêu thực theo hướng tâm linh, kéo theo nhiều đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng.

Khi tour được đưa đến thị trường Đại lục, ê-kíp phải điều chỉnh nhiều hạng mục. Mô hình trăn gây tranh cãi từng được thay bằng một con thuyền, còn các thiết kế u tối được tiết chế để nhường chỗ cho những bối cảnh sáng và dễ tiếp cận hơn.

Đến chặng Hàng Châu, Thái Y Lâm tiếp tục gây chú ý với đạo cụ Núi Quả Vàng Kỳ Ảo. Khối kiến trúc đỏ mận, vàng đồng cao nhiều tầng được đặt giữa sân khấu, trong khi nữ ca sĩ đứng trên đỉnh và được bao quanh bởi đội hình vũ công đông đảo. Hình ảnh này tiếp tục phủ sóng mạng xã hội nhờ kích thước đồ sộ và hiệu ứng thị giác khác biệt.

Nhiều đồn đoán về việc Thái Y Lâm bị "cấm sóng" từng xuất hiện khắp mạng xã hội

Cuối năm 2025, thông tin Thái Y Lâm bị “cấm sóng” từng phủ kín mạng xã hội. Nhiều ca khúc của nữ ca sĩ được cho là đã biến mất khỏi một số nền tảng nhạc số và hệ thống karaoke tại Đại lục, khiến truyền thông Trung Quốc đặt nghi vấn cô trở thành mục tiêu trong chiến dịch siết chặt quản lý văn hóa.

Bất chấp những tranh cãi, sức bán vé của Thái Y Lâm không giảm nhiệt. Vé tại 14 thành phố ở Đại lục từng được ghi nhận bán hết chỉ trong 3 giây. Đến tháng 6/2026, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút khoảng 170.000 khán giả trong 3 đêm liên tiếp tại Sân vận động Tổ Chim.

Việc vẫn liên tục gặt hái nhiều thành công bất chấp các tranh cãi cho thấy vị thế kho lung lay của thiên hậu nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa Ngữ trong hơn 3 thập kỷ

Sức hút này càng đáng chú ý khi Thái Y Lâm đã hoạt động gần 30 năm. Sinh năm 1980 và ra mắt từ năm 1999, cô đi từ hình tượng thần tượng tuổi teen đến một trong những gương mặt tiêu biểu của Dance Pop Hoa ngữ, gắn liền với vũ đạo cường độ cao và những sân khấu nặng tính thị giác. Việc vẫn liên tục gặt hái nhiều thành công bất chấp các tranh cãi cho thấy vị thế kho lung lay của thiên hậu nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa Ngữ trong hơn 3 thập kỷ.

Ảnh: Weibo/FB