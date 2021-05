Xử phạt 7,5 triệu đồng một cô gái vì tung tin sai về dịch COVID-19

Trước đó, Cơ quan Công an phát hiện T. chia sẻ trên mạng xã hội nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) cùng bức ảnh chụp công văn của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên về kết quả giám sát ca bệnh đối với trường hợp F1 tại khu vực này. Sau 2 giờ đăng tải, bài viết nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Công an huyện Việt Yên sau đó đã triệu tập T. lên làm việc.

Tại Cơ quan Công an, T. khai nhận không nắm được tình hình dịch bệnh tại thị trấn Nếnh. Sau khi nhận thức được hành vi của mình, cô gái này đã xóa bỏ bài viết trên mạng xã hội.

Ngày 6/5, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt T. về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân theo điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng bị phạt 7,5 triệu đồng. Đó là trường hợp chị P.T.L. (31 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), ngày 1/5 chị này đã bình luận thông tin tại xã La Sơn, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) có người bị cách ly do mắc COVID-19.

Xác định nội dung trên là sai sự thật, Công an tỉnh Hà Nam đã mời người phụ nữ này đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an đã xử phạt, buộc chị L. gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.