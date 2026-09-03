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Xử phạt 5 triệu đồng tài xế vượt ẩu, lấn sang làn ngược chiều ở Lào Cai

Viên Minh
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Từ video người dân đăng trên Facebook, CSGT Lào Cai xác minh tài xế xe khách vượt sai quy định trên Quốc lộ 4D và xử phạt 5 triệu đồng.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một video phản ánh xe khách vượt phương tiện cùng chiều, đi sang phần đường dành cho xe ngược chiều trên Quốc lộ 4D.

Video được một tài khoản Facebook đăng tải ngày 24/8/2026. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh phương tiện và người lái xuất hiện trong đoạn video.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe khách liên quan mang biển kiểm soát 29B-160.xx, loại 29 chỗ. Người lái xe là anh B.V.H., SN 1976, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xử phạt tài xế 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên Quốc lộ 4D tại Lào Cai năm 2026 - Ảnh 1.

Xe khách vượt sang làn đường ngược chiều trên Quốc lộ 4D.

Theo đó, khoảng 13h49 ngày 23/8, anh H. lái xe khách di chuyển theo hướng từ phường Sa Pa đến phường Lào Cai. Khi đến Km116+700 Quốc lộ 4D, thuộc thôn Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, tài xế đã thực hiện việc vượt các phương tiện đi cùng chiều.

Trong quá trình vượt, xe đi sang phần đường bên trái, thuộc chiều đường dành cho phương tiện đi ngược lại, trong trường hợp không được phép vượt. Hành vi này sau đó được lực lượng CSGT xác định là vi phạm quy định về vượt xe.

Tổ công tác thông báo kết quả xác minh và phân tích cho tài xế về mức độ nguy hiểm của hành vi. CSGT đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm về lỗi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Theo CSGT Lào Cai, Quốc lộ 4D có nhiều đoạn đường đèo dốc, đường cong và tầm nhìn bị hạn chế. Trong điều kiện mật độ phương tiện lớn, việc vượt xe tại nơi không bảo đảm an toàn, đặc biệt khi đi sang phần đường ngược chiều, có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 1 khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ đầy đủ các quy định khi vượt xe. Việc vượt xe chỉ được thực hiện khi bảo đảm các điều kiện an toàn và không thuộc trường hợp pháp luật cấm.

Lực lượng CSGT cũng cho biết những hình ảnh, video phản ánh chính xác vi phạm giao thông do người dân cung cấp là nguồn thông tin hữu ích, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Quy định mới từ hôm nay, có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng với các hành vi sau
Tags

Lào Cai

quốc lộ 4D

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