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Xử phạt 23 triệu đồng với tài xế ô tô tải để bùn đất che lấp biển số

Minh Tuệ
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CSGT Hà Nội lập biên bản, xử phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải dùng bùn đất che lấp biển số, không thể hiện rõ thông tin phương tiện.

Video: Ô tô tải để bùn đất che mờ biển số

Video: Ô tô tải để bùn đất che mờ biển số

Sáng 28/9, thông tin tư Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô tải vì có hành vi để bùn đất che lấp biển số .

Trước đó, đêm 27/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được phản ánh về một ô tô tải chạy trên đường có biển số bị bùn đất che lấp chữ và số.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị bố trí tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra.

- Ảnh 1.

CSGT kiểm tra, xử lý tài xế tô tải để bùn đất che mờ biển số.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tài xế xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-961.XX là Đ.V.C. (SN 1991, trú tại Tuyên Quang). Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm với lái xe về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp, với mức phạt tiền 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, giữ gìn biển số xe sạch sẽ, bảo đảm rõ chữ và số, không để bùn đất hoặc các vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông.

Công an thông báo: 412 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

ô tô tải

biển số

Tuyên Quang

xử phạt

che biển số

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