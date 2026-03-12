Tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống

Tại cuộc họp báo sáng 12/3, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí về ngăn chặn, xử lý các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Theo ông Hùng, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động xây dựng các phương án đấu tranh, xử lý các thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt chú ý đến các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng trả lời phóng viên. Ảnh: Như Ý

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo, các cơ quan chức năng để tăng cường theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật và các hành vi bôi nhọ ứng cử viên.

Theo ông, các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ và tập trung vào ba nội dung chính. Trước tiên là tăng cường giám sát không gian mạng, kịp thời phát hiện các nguồn tin giả mạo, tin sai, tin xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh đó, chủ động cung cấp các thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời để định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba là xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

“Thực tế cho thấy, mỗi kỳ bầu cử thường xuyên xuất hiện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hoặc xuyên tạc thông tin về ứng cử viên để gây hoài nghi, chia rẽ và làm giảm niềm tin đối với cử tri. Vì vậy, các cơ quan chức năng đã chủ động nhận diện và có các phương án để phòng ngừa, xử lý sớm, từ xa”, ông Hùng khẳng định.

Cùng với đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng khuyến cáo các cơ quan báo chí, các tổ chức và cử tri tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu thông tin sai lệch.

“Mục tiêu chung là giữ vững môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Hùng cho hay.

Bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử

Trả lời câu hỏi về công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành rất nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc hội đồng bầu cử các cấp; phối hợp với các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, để làm tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình từ cơ sở và làm tốt công tác kiểm tra.

Bộ Công an cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về an ninh trật tự và đã phối hợp với các đơn vị cũng như các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các tổ bầu cử và các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, theo ông, Bộ Công an đã đấu tranh rất tích cực với các thông tin sai lệch, trái chiều trên không gian mạng. Bộ Quốc phòng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, công tác nắm tình hình, rồi công tác trực chiến, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ.

“Trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, để phối hợp với hội đồng bầu cử các đơn vị địa phương xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định”, ông Hùng nhấn mạnh.