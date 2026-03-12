Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 870/UBND-TH ngày 03/3/2026 về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, có nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy "Tinh - Gọn - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ năm 2026, bám sát Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030;

Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Chương trình công tác năm 2026 của UBND Thành phố (Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 01/01/2026);

Chương trình hành động số 03/CTr-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Các sở, ban, ngành, UBND phường, xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao tại Quyết định số 5969/QĐ-UBND và Quyết định số 6333/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm "6 Rõ, 1 xuyên suốt"

Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026 của Thành phố: "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững" với phương hướng, mục tiêu nâng cao năng lực và đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành theo phương châm "6 Rõ, 1 xuyên suốt": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt.

Phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát sau phân cấp, hướng dẫn thực thi hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai trên địa bàn; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;...

Khẩn trương hoàn thành tham mưu chương trình hành động triển khai các Nghị quyết chiến lược mới ban hành của Bộ Chính trị; hoàn thiện hồ sơ và các quy trình thủ tục báo cáo trình cấp thẩm quyền Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024 đồng bộ với xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoàn thành toàn bộ trong Quý I/2026. Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng "Tinh - Gọn - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng trao quyền thực chất, nâng cao hiệu lực vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trên tinh thần "Tinh - Gọn - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả".

Chuyển đổi số là cơ sở để sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu quả

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi nhằm số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia làm cơ sở để tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số, xây dựng công dân số, đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng, xây dựng văn hóa số trên không gian mạng.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư trọng điểm, khẩn cấp, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược,...

Tiếp tục tạo bước đột phá trong giải quyết 5 điểm nghẽn theo tuần, tháng, quý; chuyển mạnh sang giai đoạn "tấn công chiều sâu", tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại lớn, giảm dần các điểm hiện hữu, không làm phức tạp thêm tình hình, đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng cường đo lường kết quả và trách nhiệm người đứng đầu, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, bền vững hơn.

Cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trọng tâm là thúc đẩy các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin, chuyển đổi xanh, sản xuất thông minh, công nghiệp công nghệ cao,...Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác xuất khẩu.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa xuân hè, nhất là dịch bệnh lây qua đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm mới nổi, chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ đối với từng nội dung công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan chấp hành nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục chỉ đạo, triển khai các công việc trọng tâm liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban bầu cử Thành phố.

Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách theo hướng chủ động, công khai, minh bạch, kịp thời về các chủ trương, định hướng lớn của Thủ đô tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân Thủ đô đồng thuận, tham gia và thực sự trở thành chủ thể xây dựng, phát triển Thủ đô.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế

Duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tập trung theo dõi, nắm tình hình để chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế tương xứng với vị thế và vai trò của Thủ đô.

Tham mưu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm công chức, viên chức, bảo đảm nhân lực để cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 889/UBND-KT ngày 4/3/2026 về triển khai phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thành phố, yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, gắn với cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm đầy đủ điều kiện thực thi tại cơ sở.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ theo hướng “6 rõ”; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hậu kiểm; duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trước hạn và tiếp tục giảm tỷ lệ quá hạn.

Căn cứ lĩnh vực quản lý, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng; đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, chủ động nghiên cứu, cập nhật các cơ chế, chính sách liên quan tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tiếp tục rà soát, đề xuất mở rộng danh mục phân cấp, ủy quyền.

Việc phân cấp phải gắn với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của UBND cấp xã; xác định rõ các điều kiện bảo đảm thực thi như nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và các điều kiện cần thiết khác.

Thành phố nhấn mạnh nguyên tắc phân cấp tối đa cho UBND cấp xã nhằm giải quyết kịp thời công việc, phục vụ tốt nhất tổ chức, người dân, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, phát triển nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sở Tài chính được giao tiếp nhận, tổng hợp các báo cáo, đề xuất bổ sung của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã; phối hợp Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố rà soát, đánh giá, hoàn thiện phương án, kế hoạch tiếp tục phân cấp, ủy quyền năm 2026 theo hướng thực chất, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và gắn với khả năng cân đối nguồn lực; trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo trước ngày 31-3-2026.

Sở Nội vụ rà soát, tham mưu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm công chức, viên chức theo quy định, bảo đảm điều kiện nhân lực để cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm.

Đồng thời, phối hợp các sở, ngành xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và UBND cấp xã thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, vận hành hệ thống; phối hợp chuẩn hóa quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cơ chế cảnh báo tự động đối với hồ sơ sắp đến hạn, sắp quá hạn, nâng cao trách nhiệm giải trình ở từng khâu xử lý. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, nâng cấp hạ tầng số, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành ổn định các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy liên thông, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu đã có; triển khai công cụ giám sát, cảnh báo nguy cơ quá hạn theo thời gian thực.

Đối với UBND các xã, phường, thành phố yêu cầu chủ động thực hiện đầy đủ thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền; tổ chức tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính đúng quy trình, bảo đảm chất lượng phục vụ; đồng thời rà soát nhu cầu thực tiễn tại địa bàn, đề xuất bổ sung phân cấp, ủy quyền theo lĩnh vực để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.