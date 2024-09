Bắt đầu từ 6h sáng ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) triển khai các tổ công tác ứng trực tại các điểm nút giao thông, các điểm trường học. Đồng thời, các tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố đã triển khai trên các tuyến phố nhằm xử lý nghiêm các hành vi học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và những lỗi vi phạm khác ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông ngày khai giảng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Những lỗi vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên đã được xử lý, tuyên truyền sâu rộng trong thời gian qua nên nếu còn vi phạm thì là lỗi ý thức. Ngay từ ngày khai giảng, bên cạnh việc bảo đảm an toàn giao thông ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường” với mục tiêu không học sinh nào bị lỡ khai giảng vì lý do giao thông, các đơn vị ứng trực trên đường cũng tiến hành xử lý nghiêm những vi phạm với tinh thần quyết liệt, “không có vùng cấm”.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trước các cổng trường.

Ghi nhận, tại cổng trường PTTH Việt Đức, Trần Phú, Chu Văn An…, các tổ công tác Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng công an phường, thanh tra giao thông bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực cổng trường, giải toả người và phương tiện không gây ùn tắc giao thông bảo đảm cho lễ khai giảng thành công.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, khu vực phố cổ vốn đường hẹp, lễ khai giảng lại trùng với giờ đi làm nên lưu lượng người và phương tiện rất đông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phải linh hoạt trong từng tình huống.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT đã xử lý cả người xưng là hội trưởng hội phụ huynh trường Tiểu học xxx không đội mũ bảo hiểm, quay đầu xe bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát giao thông. Nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình khi biết con em vi phạm giao thông nên yêu cầu xử lý nghiêm" - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Xử lý nghiêm các học sinh vi phạm trong ngày khai giảng.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 4, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 4 cho biết thêm, quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, CSGT đã xử lý gần 20 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

“Các em sau khi bị xử lý đều nhận ra lỗi vi phạm, đã được tuyên truyền về luật an toàn giao thông và cam kết thực hiện nghiêm chương trình Cổng trường an toàn ngay từ đầu năm học mới” – Trung tá Nguyễn Tuấn Anh nói.

Ở khu vực ngoại thành, tính đến 7h15 cùng ngày (5/9) tình hình giao thông được bảo đảm, thông suốt, không xảy ra sự cố trên đường các em đi dự lễ khai giảng.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12 cho biết, khu vực huyện Chương Mỹ có tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh đi qua một số điểm dân cư có hiện tượng họp chợ ban sáng đều được giải toả bảo đảm hành lang an toàn cho các em đến lớp. Công việc này sẽ được đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện liên tục.

Cùng phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã cũng đồng loạt ra quân ứng trực tại những điểm nghẽn có nguy cơ ùn ứ từ trong ngõ, ra mặt đường và tại các cổng trường.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Tây Hồ thông tin, tình hình giao thông tại các điểm trường như Chu Văn An trên phố Thuỵ Khuê, quanh khu vực hồ Tây… vào giờ cao điểm đều được duy trì mật độ giao thông tốt.

Sáng 5/9, toàn TP Hà Nội không xảy ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của phụ huynh và học sinh đến trường dự lễ khai giảng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng luôn ưu tiên mở lối để phụ huynh và học sinh kịp đến trường. Tính đến 7h30 ngày 5/9, Trung tâm Chỉ huy điều khiển giao thông thành phố (Phòng Cảnh sát giao thông) ghi nhận, toàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của phụ huynh và học sinh đến trường dự lễ khai giảng.

Các phương tiện di chuyển chậm trên đường vành đai 2, 3; đường Nguyễn Trãi, Đường Láng, qua cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy… trong sự điều tiết của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ứng trực trên đường.

Các điểm trường trên toàn thành phố, trật tự an toàn giao thông được duy trì tạo đường thông hè thoáng ngay từ phút đầu tiên của năm học mới. Cùng thời điểm này, tiếng trống ngày khai trường rền vang mang theo thông điệp: tiếp tục duy trì Cổng trường an toàn giao thông ngay từ ngày đầu tiên năm học mới.