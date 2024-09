Sáng nay, hơn 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới

Là một trong những địa phương được Bộ GD&ĐT yêu cầu chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 3. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, các trường học ở địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng 900 nghìn học sinh, trẻ mầm non tựu trường, trong đó khâu lưu ý đặc biệt là vệ sinh trường, lớp và rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn; thầy cô được tập huấn sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học sau 3 tháng hè trọn vẹn.