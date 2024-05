Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Sơn Động phát hiện hội nhóm chat messenger trên Facebook “Taxi Lương Sơn” có hành vi báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Công an huyện Sơn Động tiến hành làm việc với V.V.P (SN 1984, trú tại thôn Chào, xã Vĩnh An, Sơn Động), L.V.T (SN 1988 trú tại Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, Sơn Động) cùng là quản trị viên và H.Đ.D (SN 1980 trú tại thôn Vá, xã An Bá, Sơn Động) là thành viên tham gia nhiệt tình của nhóm.

Hội nhóm chat messenger của Facebook “Taxi Lương Sơn” báo chốt Cảnh sát giao thông

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhóm chat được thành lập từ năm 2020. Thời gian đầu, các thành viên nhằm mục đích giao lưu, trao đổi khách hàng. Từ giữa năm 2023, khi lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là đo nồng độ cồn, nhiều thành viên trong nhóm tham gia báo chốt đo nồng độ cồn, địa điểm đang làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông nhằm mục đích tránh chốt, tránh việc bị xử lý vi phạm. Việc thông báo chốt trên nhóm được tiến hành dạng ghi âm, tin nhắn và hình ảnh.

Việc thông báo chốt, địa điểm lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 điều 102, NĐ15/2020/NĐ-CP của Chính phủ “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Hiện nay, Công an huyện Sơn Động đang củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.