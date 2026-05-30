HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xử lý học sinh tự độ xe máy điện đi được hơn 100km/h

Lê Tuấn
|

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết tình trạng học sinh và thanh niên độ xe đạp điện, xe máy điện đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ và mất an ninh trật tự.

Mới đây, công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời phát hiện một học sinh lớp 9 tự đặt mua linh kiện qua mạng để chế tạo “siêu xe” điện có khả năng chạy hơn 100 km/h.

Tại cơ quan công an, học sinh này khai nhận bản thân tò mò sau khi xem các video hướng dẫn độ chế xe thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Nam sinh tự gom tiền, đặt mua từng bộ phận rời về tự lắp ráp.

Theo lời trình bày của học sinh này, để điều khiển chiếc xe tự chế, người lái phải nằm rạp trên thân xe và duỗi thẳng chân ra phía sau trong suốt quá trình di chuyển nhằm giảm lực cản không khí, tối ưu tốc độ.

Lực lượng công an kịp thời phát hiện và xử lý học sinh lớp 9 tự độ xe điện. Ảnh: Cục CSGT

Điều đáng lo ngại là phương tiện có thể đạt vận tốc vượt quá 100 km/h, tương đương xe máy nhưng hệ thống phanh và khung sườn vốn không được thiết kế để chịu tải ở tốc độ cao.

Công an xã Hương Phố đã lập biên bản, tịch thu phương tiện, đồng thời mời phụ huynh và học sinh đến làm việc để xử lý theo quy định.

Trong khi đó ở Đắk Lắk, lực lượng CSGT địa bàn M’Drắk đã phối hợp công an xã cũng xử lý trường hợp một thanh niên tự ý “độ” xe đạp điện.

Qua làm việc, người này thừa nhận đã đặt mua IC trên mạng, lắp thêm pin và ắc quy để tăng công suất, đồng thời hạ giảm xóc nhằm tạo cảm giác “đầm” khi chạy nhanh.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không tái phạm và buộc tháo bỏ toàn bộ các chi tiết thay đổi kết cấu xe để khôi phục nguyên trạng theo quy định.

Nam thanh niên 22 tuổi tại Đắk Lắk và chiếc xe đạp điện đã độ chế. Ảnh: Cục CSGT

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, việc tự ý “độ” xe điện là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Xe đạp điện, xe máy điện vốn không được thiết kế để vận hành ở tốc độ cao, nên việc can thiệp vào hệ thống điện, pin hoặc kết cấu kỹ thuật có thể dẫn tới mất kiểm soát và gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài nguy cơ tai nạn, việc tự ý độ pin, đấu nối điện hoặc sử dụng linh kiện kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng và những người xung quanh.

Cục CSGT cũng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện con em sử dụng, không giao xe đã bị “độ chế” cho trẻ điều khiển, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên.

Theo thống kê năm 2025 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh 16-18 tuổi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện; 70% số vụ tai nạn giao thông thương vong liên quan đến học sinh THCS và THPT.

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng
Tags

Đắk Lắk

báo Tiền Phong

cục CSGT

độ xe máy điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại