Ngày 1-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin, làm rõ vụ việc liên quan tới một đoạn clip trên mạng xã hội Facebook từ tài khoản "Phong Khánh" đăng tải nội dung cho rằng Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã "tra tấn, đánh người phải nhập viện" và khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 26-2, Công an xã Thanh Phong đang triệu tập một số đối tượng có liên quan tới hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, Lò Văn Khánh (SN 2000; ngụ thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong; là người tham gia đánh nhau, gây rối trật tự) khi bị triệu tập lên cơ quan công an đã bịa đặt thông tin cho người nhà các đối tượng liên quan khác là bị công an đánh khi bị triệu tập.

Từ thông tin sai sự thật này, khoảng 23 giờ ngày 26-2, người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại di động quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Thế nhưng, trong chiều 27-2, trong quá trình Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thanh Phong triệu tập một số đối tượng để làm việc, 2 thanh niên gồm: Lô Văn Bắc (SN 1988) và Lò Văn Trọng (SN 1994; cùng ngụ thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong), đã có hành vi xông vào trụ sở công an xã gây rối, hò hét, tự ý quay video, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Trước biểu hiện quá khích, tiềm ẩn nguy cơ kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, lực lượng công an đã tiến hành khống chế, đưa các đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.