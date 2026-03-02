Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.



Theo tài liệu điều tra, quá trình thực hiện 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề nghị của bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện 10 gói thầu xây lắp tại 2 dự án.

Sau đó, khi trao đổi với các nhà thầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã thoả thuận, đề nghị các nhà thầu chi cho Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng/thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu.

Thực hiện thoả thuận này, quá trình thực hiện hợp đồng, các nhà thầu đã đưa cho bị can Nguyễn Chiến Thắng 88,465 tỉ đồng. Sau đó, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến được cấp dưới chi cho hơn 2,5 tỉ đồng từ số tiền hơn 88 tỉ đồng nói trên.

Đến tháng 9-2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Y tế trọng điểm (sau đó làm Giám đốc) thì Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 Dự án. Tuy nhiên, do 2 Dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên Tuấn mới nhận được số tiền hơn 12,1 tỉ đồng từ 3 nhà thầu. Sau đó, bị can này đã chi lại cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng.

Như vậy, Cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận 7,5 tỉ đồng từ cấp dưới.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra, ngày 1-7-2025, người thân của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 7,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho cựu Bộ trưởng. Ngày 27-11-2025, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 2 tỉ đồng. Đến ngày 12-2-2026, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục nộp khắc phục hậu quả thêm 5 tỉ đồng.

Bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, được em gái nộp khắc phục hậu quả 14 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, được người thân nộp khắc phục hơn 3,5 tỉ đồng; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, nộp khắc phục 1,5 tỉ đồng; Nguyễn Chiến Thắng nộp 1 tỉ đồng; Trần Văn Sinh cựu Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Dự toán Ban Y tế trọng điểm nộp hơn 3,2 tỉ đồng...

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên 3 tài sản của bị can Nguyễn Chiến Thắng, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ) cấp ngày 22-9-2020; Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận do UBND quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội cấp ngày 27-1-2005; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội cấp ngày 29-8-2014.

Cơ quan điều tra cũng kê biên 1 tài sản của bị can Nguyễn Hữu Tuấn: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cấp ngày 22-9-2020.

Bị can Nguyễn Kim Trung bị kê biên 2 tài sản gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội (cũ) cấp ngày 21-5-2019 và Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận do UBND TP Hà Nội cấp ngày 20-9-2001.

Cơ quan điều tra còn kê biên 1 tài sản của bị can Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT): Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 4-10-2019.