HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh nhạy cảm trong xe VF3

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News
|

2 chủ tài khoản Facebook ở Huế đăng bài viết kèm hình ảnh người đàn ông không mặc quần và một người phụ nữ trong xe VF3.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế vừa xác minh, làm rõ 2 trường hợp chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh có nội dung liên quan vụ việc nhạy cảm trong xe ôtô VF3.

Trước đó, vào ngày 3/11, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ôtô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ công khai hình ảnh những người liên quan trong video.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ”.

Ông N.Đ.L, chủ tài khoản Facebook “Ni SeVen” tại cơ quan công an

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, dâm ô, đồi trụy, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế khẩn trương xác minh.

Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) và Facebook “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế), Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phối hợp Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời 2 người này đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Huế, hành vi của bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L có dấu hiệu vi phạm tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin về hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp này theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, người dân không chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng. Cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi đăng tải thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ người mẹ nghi ôm con nhảy cầu tử vong: Người thân kể cuộc sống của nạn nhân trước khi xảy ra chuyện
Tags

VF3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại