Mệt mỏi vì chi phí cưới xin leo thang và hàng tá lễ nghi rườm rà, nhiều cặp đôi trẻ tại Trung Quốc đang tìm ra một lối đi táo bạo: kêu gọi các nhãn hàng tài trợ cho ngày trọng đại. Trào lưu này giúp họ tiết kiệm tới cả trăm triệu, nhưng cũng thổi bùng tranh cãi vì nguy cơ biến lễ cưới thành sự kiện thương mại.

Khi đám cưới biến thành dự án hợp tác thương hiệu

Theo truyền thống, đám cưới tại Trung Quốc luôn là những sự kiện cầu kỳ và tốn kém. Từ sính lễ, tiền thách cưới, sửa sang nhà cửa cho đến tổ chức tiệc tùng, chụp ảnh và thuê đơn vị điều phối đều dễ dàng khiến các cặp đôi trẻ rơi vào cảnh kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ngày càng nhiều người tìm đến các thương hiệu để xin tài trợ.

Khi cô dâu Daranzi kết hôn vào tháng 7 vừa qua, cô chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị mọi thứ. Sau khi tình cờ thấy bài đăng kêu gọi hợp tác trên mạng xã hội của Mala Prince, hãng đồ ăn vặt yêu thích của mình, cô lập tức liên hệ. Nhãn hàng này nhanh chóng vào cuộc, cung cấp gói hỗ trợ đám cưới, lên kịch bản các trò chơi chặn cửa truyền thống và tài trợ số lượng lớn món que cay trứ danh. Theo tạp chí Time Weekly, chương trình của Mala Prince đến nay đã tài trợ cho hơn 3.000 đám cưới.

Nhận thấy những lợi ích thiết thực, vợ chồng Daranzi tiếp tục xin thêm tài trợ từ một hãng rượu trắng để phục vụ đồ uống trong tiệc cưới và một thương hiệu mặt nạ dưỡng da làm quà tặng cho dàn phù dâu. Chia sẻ với tạp chí Vista, cô cho biết việc được các nhãn hàng yêu thích đồng hành giúp ngày vui trở nên đáng nhớ hơn.

Tương tự, cô dâu Paopao đã trang trí toàn bộ không gian tiệc cưới bằng các vật phẩm và quà tặng từ một chuỗi trà sữa cùng một công ty sữa, tạo cảm giác mới lạ và khiến khách mời vô cùng thích thú. Trong khi đó, một cô dâu khác có biệt danh Jojo thậm chí còn xin được tài trợ miễn phí giày nữ, thanh mai đóng hộp và cả bàn là hơi nước cho đám cưới của mình.

Bài toán đôi bên cùng có lợi và sự dịch chuyển của Gen Z

Đối với các doanh nghiệp, việc tài trợ đám cưới mang lại cơ hội tiếp cận khách hàng tự nhiên và gần gũi. Giới thạo tin trong ngành tiếp thị nhận định rằng khi người tiêu dùng ngày càng ngán ngẩm với những quảng cáo bóng bẩy từ người nổi tiếng, những lời truyền miệng chân thực từ các cặp đôi đời thường lại có sức thuyết phục lớn hơn hẳn.

Một blogger ước tính rằng nếu tận dụng tối đa các gói tài trợ đám cưới hiện có trên thị trường, một cặp đôi có thể tiết kiệm được gần 18.000 tệ (khoảng 69,5 triệu đồng).

Xu hướng này cũng phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của thế hệ trẻ hướng tới những lễ cưới mang đậm dấu ấn cá nhân và đề cao tính tiết kiệm. Một khảo sát do nền tảng mạng xã hội Soul App thực hiện cho thấy hơn một phần ba số người trẻ được hỏi giới hạn ngân sách đám cưới ở mức từ 50.000 đến 100.000 tệ (tương đương 193 đến 386 triệu đồng). Đồng thời, hơn 60% người thuộc thế hệ Gen Z coi đám cưới là dịp quan trọng để thể hiện cá tính riêng thay vì chạy theo những khuôn mẫu cũ.

Rủi ro lừa đảo và tranh cãi "hội chợ quảng cáo"

Dù mang lại nhiều lợi ích kinh tế, cơn sốt này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Hồi tháng 5 vừa qua, nhiều kẻ gian đã mạo danh các hãng đồ ăn vặt trên mạng xã hội để đánh cắp dữ liệu cá nhân và lừa đảo tiền đặt cọc của các cặp đôi, buộc các doanh nghiệp phải lên tiếng đính chính rằng mọi chương trình tài trợ hợp lệ đều hoàn toàn miễn phí.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề tài trợ đám cưới đã vượt mốc 10 triệu lượt xem với hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận ủng hộ khen ngợi sự sáng tạo của các cặp đôi và đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của các nhãn hàng.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng bầu không khí thương mại hóa quá mức sẽ làm mất đi sự thiêng liêng và cảm xúc tự nhiên của buổi lễ. Một cư dân mạng bình luận hài hước rằng vài năm sau, khi cặp đôi lật mở album ảnh cưới để ôn lại kỷ niệm ngày trọng đại, thứ họ nhìn thấy có lẽ chỉ là một đống biển hiệu quảng cáo.

Theo SCMP