Sự phát triển của sản xuất và logistics đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động lưu trữ, quản lý hàng hóa.

Trước xu hướng đó, hệ thống kệ công nghiệp cũng từng bước chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang các giải pháp kho thông minh, tích hợp công nghệ tự động hóa.

Thị trường kho hàng trước thách thức chuyển đổi và tự động hóa

Sự phát triển của sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng đang thúc đẩy nhu cầu nâng cấp hệ thống kho hàng theo hướng hiện đại, đồng bộ và tối ưu hiệu suất. Thay vì chỉ tập trung vào sức chứa, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng khai thác không gian theo chiều cao, tốc độ luân chuyển hàng hóa và tính chính xác trong quản lý tồn kho. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng lưu trữ, từ thiết kế mặt bằng, kết cấu hệ thống kệ đến quy trình vận hành tổng thể.

Trước xu hướng đó, mô hình kho thông minh với sự kết hợp giữa hệ thống kệ công nghiệp, phần mềm quản lý WMS, thiết bị vận chuyển và công nghệ tự động hóa đang dần được quan tâm. Các giải pháp robot, cảm biến, xe tự hành và hệ thống lưu trữ – truy xuất tự động (ASRS) mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý kho, giúp tối ưu luồng hàng và giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Từ lưu trữ cơ bản đến tự động hóa của hệ thống kệ công nghiệp

Hệ thống kệ pallet truyền thống – Nền tảng lưu trữ linh hoạt

Kệ Selective là một trong những hệ thống phổ biến, cho phép xe nâng tiếp cận trực tiếp từng pallet. Thiết kế này phù hợp với kho có nhiều chủng loại hàng hóa, yêu cầu xuất nhập linh hoạt và thường xuyên thay đổi vị trí lưu trữ.

Trong khi đó, kệ Double Deep được bố trí pallet theo hai chiều sâu, giúp tăng mật độ lưu trữ so với Selective nhưng cần xe nâng chuyên dụng để tiếp cận hàng phía trong. Kệ Drive In lại tận dụng chiều sâu bằng cách thiết kế lối di chuyển cho xe nâng đi vào lòng kệ, phù hợp với hàng hóa đồng nhất, số lượng lớn và phương thức xuất nhập theo lô.

Dù không tích hợp cơ chế tự động, những hệ thống này vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ kết cấu linh hoạt, khả năng đáp ứng nhiều mức tải trọng và chi phí đầu tư phù hợp với đa dạng mô hình kho.

Hệ thống lưu trữ mật độ cao và bán tự động

Ở cấp độ vận hành cao hơn, kệ Radio Shuttle sử dụng xe shuttle điều khiển từ xa để đưa pallet vào và lấy hàng ra khỏi các dãy kệ. Giải pháp này hạn chế việc xe nâng phải đi sâu vào lòng kệ, đồng thời tăng mật độ lưu trữ và giảm thời gian thao tác.

Kệ di động được thiết kế trên hệ thống ray, cho phép các dãy kệ dịch chuyển để tạo lối đi tại vị trí cần thiết. Nhờ giảm số lượng lối đi cố định, mô hình này giúp khai thác mặt bằng hiệu quả hơn. Với kệ con lăn, hàng hóa được di chuyển trên hệ thống con lăn bằng trọng lực hoặc cơ cấu truyền động, hỗ trợ quá trình luân chuyển, cấp phát và xuất nhập theo dòng.

Hệ thống kệ ASRS – Bước tiến trong tự động hóa kho hàng

ASRS (Automated Storage and Retrieval System) là hệ thống lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động, kết hợp kết cấu kệ với các thiết bị chuyên dụng như cần trục Stacker Crane, robot hoặc shuttle tự động. Thông qua phần mềm điều khiển và quản lý, hệ thống có thể xác định vị trí, thực hiện thao tác lưu trữ và truy xuất hàng theo lệnh tự động hóa.

One Tech khẳng định năng lực cung cấp kệ công nghiệp tích hợp tự động hóa

Trước xu hướng hiện đại hóa và tự động hóa kho vận, năng lực của doanh nghiệp sản xuất kệ công nghiệp không chỉ được đánh giá qua quy mô sản xuất mà còn ở khả năng cung cấp giải pháp phù hợp với từng mô hình lưu trữ. Hoạt động từ năm 2012, One Tech đang từng bước mở rộng năng lực sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp kệ kho hàng.

Với nhà máy có diện tích hơn 20.000m² tại KCN Thạch Thất, Hà Nội, One Tech tập trung đầu tư công nghệ và phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực:

Năng lực sản xuất: Hệ thống dây chuyền sản xuất, robot hàn và công nghệ sơn tĩnh điện, hướng đến tính đồng bộ và ổn định chất lượng sản phẩm.

Danh mục giải pháp: Kệ Selective, Double Deep, Drive In, Radio Shuttle, kệ di động, kệ con lăn và hệ thống ASRS, đáp ứng nhiều yêu cầu về tải trọng, mật độ và phương thức lưu trữ.

Dịch vụ kỹ thuật: Khảo sát mặt bằng, tư vấn tải trọng, thiết kế layout 2D/3D, vận chuyển và lắp đặt theo đặc thù từng dự án.

Thông qua việc kết hợp năng lực sản xuất với dịch vụ tư vấn và triển khai, One Tech hướng đến cung cấp các giải pháp lưu trữ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận hành hiện tại và khả năng mở rộng của doanh nghiệp trong quá trình phát triển kho hàng hiện đại.

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