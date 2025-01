Xu hướng ‘chữa lành’ cuối năm: Tái tạo năng lượng và tìm kiếm may mắn

Một trong những cách "chữa lành" đơn giản nhưng hiệu quả nhất chính là dành thời gian cho các hoạt động giúp tái tạo tinh thần, làm mới bản thân.

Du lịch là lựa chọn phổ biến. Nhiều người chọn những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm thiên nhiên, các vùng đất mới để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Chị Hữu Dung (29 tuổi, nhân viên Marketing) chia sẻ: "Tôi thường đi du lịch vào dịp cuối năm. Chuyến đi này như một cách chữa lành để tôi chuẩn bị cho năm mới tràn đầy năng lượng."

Giới trẻ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ trong những ngày cuối năm. (Nguồn ảnh: Vietlott)

Một lựa chọn lý tưởng khác là tham gia các khóa workshop phát triển bản thân. Các khóa học về thiền, yoga, phát triển kỹ năng mềm hay những lớp học sáng tạo giúp nhiều người trẻ tìm được sự thư giãn và giải phóng tinh thần. Nguyên Bảo (26 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) cho biết: "Tham gia một khóa học vẽ tranh giúp tôi thoát khỏi cảm giác mệt mỏi sau cả năm làm việc căng thẳng. Không chỉ để thư giãn, đây còn là dịp giúp tôi khám phá lại bản thân."

Bên cạnh đó, nhiều người chọn dành thời gian bên gia đình, người thân hoặc thú cưng để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Quỳnh Anh (30 tuổi, quản lý dự án) kể lại: "Cuối năm là lúc tôi tạm gác lại công việc, dành thời gian cho gia đình và người bạn đặc biệt là chú cún cưng. Việc cùng nó đi dạo, chơi đùa giúp tôi cảm thấy yêu đời hơn."

Sảng khoái tinh thần bằng giải trí có thưởng

Bên cạnh những hoạt động chữa lành truyền thống, một số người trẻ lại tìm đến các hình thức giải trí có thưởng để tìm kiếm may mắn cho năm mới. Một lựa chọn phổ biến hiện nay là tham gia các trò chơi xổ số tự chọn của Vietlott – hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa là cơ hội để thử vận may. Bên cạnh Mega 6/45 và Power 6/55 với giải Jackpot hấp dẫn có giá trị tối thiểu từ 12 và 30 tỷ đồng, Vietlott còn rất nhiều sản phẩm xổ số tự chọn khác như Max3D/ Max3D+/ Max3D Pro, Keno, Bingo18... với cách chơi và cơ cấu giải thưởng đa dạng, giúp mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Thời điểm cuối năm là lúc nhiều người chọn mua vé số để thử vận may. (Nguồn ảnh: Vietlott)

Chị Linh (29 tuổi, nhân viên ngân hàng) chia sẻ: "Dịp cuối năm, tôi thường mua một vài tờ vé số Vietlott để thử vận may. Mỗi khi cầm tờ vé số trên tay, tôi cảm thấy có một niềm vui nhỏ với chút phấn khích. Nếu trúng thì vui vì Tết này sẽ thêm phần rực rỡ, còn không cũng chẳng tiếc nuối vì đã có thể trải nghiệm cảm giác săn vận may với Jackpot."

Đối với những ai bận rộn, Vietlott cũng đã phát triển kênh mua vé qua điện thoại (ứng dụng Vietlott SMS), giúp người chơi có thể tham gia ngay trên điện thoại của mình. Anh Tuấn (24 tuổi, nhân viên IT) chia sẻ: "Cuối năm dù bận chạy KPI nhưng tôi vẫn tranh thủ giải trí nhanh bằng cách chơi xổ số trên ứng dụng Vietlott SMS, đặc biệt là chơi Bingo18. Hình thức giải trí này không chỉ tiện lợi mà còn rất thú vị với nhiều cách dự thưởng và cơ hội trúng thưởng. Chỉ cần chọn số và đợi kết quả sau 6 phút, nếu may mắn trúng thưởng là bạn đã có thêm một khoản tiền để sắm Tết, hoặc đơn giản là mời bạn bè một bữa tất niên cuối năm".

Ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS là kênh được nhiều người bận rộn chọn vì tính tiện lợi, nhanh chóng. (Nguồn ảnh: Vietlott)

Việc thử vận may qua Vietlott không chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí, mà còn có thể mang lại một món quà tinh thần và tài chính cho năm mới. Bạn không chỉ có cơ hội thay đổi cuộc sống nếu may mắn trúng thưởng, mà còn có thể sử dụng số tiền đó để sắm sửa Tết, chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai, bắt đầu một năm mới tràn đầy hy vọng và may mắn.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để làm mới bản thân, thử nghiệm những điều mới mẻ và tìm kiếm may mắn. Dù là một chuyến du lịch, một lớp học hay thử vận may qua giải trí có thưởng với vé số Vietlott, tất cả đều góp phần tạo nên một năm mới hạnh phúc và thành công hơn.

Việc mua vé số cũng vô cùng thuận tiện khi khách hàng có thể tới hơn 6000 điểm bán Vietlott trên toàn quốc để thử vận may, hoặc mua qua kênh điện thoại với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.