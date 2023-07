Xót xa tin nhắn thoại cuối cùng của Coco Lee trước khi qua đời

Tối 5/7, người hâm mộ châu Á bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Trước đó, vào hôm 2/7, diva đình đám đã tự tử tại nhà riêng sau vài năm chống chọi với trầm cảm.

Theo tờ 163 đưa tin, đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ: "Tôi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Có được sự khích lệ từ các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi cũng đang không ngừng cố gắng. Nhớ các bạn rất nhiều".

Thông điệp cuối cùng của cố nghệ sĩ khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt. Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, Coco Lee vẫn gửi lời chúc sức khỏe tới fan, mong người hâm mộ thân yêu luôn hạnh phúc.

Coco Lee gửi thông điệp chan chứa tình yêu thương dành cho người hâm mộ trước khi tự tử vào ngày 2/7

Coco Lee sinh năm 1975, là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng với chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… Trong đó, ca khúc A Love Before Time (nhạc phim Ngọa Hổ Tàng Long) đã đưa cô tới gần hơn với khán giả phương Tây.

Cô cũng là nữ ca sĩ Hoa ngữ đầu tiên có vinh dự được trình diễn tại lễ trao giải Oscar danh giá. Những năm gần đây, sức khỏe Coco Lee giảm sút, được cho là bị ảnh hưởng từ biến cố hôn nhân với ông xã Bruce Rockowitz.