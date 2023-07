Nữ ca sĩ đình đám tự tử tại nhà riêng, hưởng dương 48 tuổi

Vào tối ngày 5/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ ca sĩ đình đám Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Chị gái Coco Lee xác nhận nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm từ vài năm trước, nhưng gần đây bệnh tình trở nặng. Vào ngày 2/7, diva đình đám Cbiz tự tử tại nhà riêng và được phát hiện, đưa đi cấp cứu. Nhưng đến hôm nay (5/7), nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng.

Thông tin này đang khiến người hâm mộ khắp châu Á bàng hoàng và đau xót. Nhiều người không tin nổi nữ ca sĩ tự tử, đồng thời để lại lời chia buồn sâu sắc, cầu mong người đã khuất an nghỉ.

Nữ ca sĩ đình đám tự tử tại nhà riêng và đã qua đời vào ngày 5/7

Coco Lee có tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 và là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ, chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long. Những năm gần đây, sức khỏe Coco Lee giảm sút, được cho là bị ảnh hưởng từ biến cố hôn nhân với ông xã Bruce Rockowitz.