Xót xa: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích từ mùng 1 Tết, gia đình TP.HCM đau đớn xác nhận sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng

Ngày 21/2, Công an xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) cùng Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 20/2, (nhằm mùng 4 Tết), Công an xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai nhận tin báo của người dân tại ấp 94, xã Dầu Giây về việc phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng đang phân hủy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Nhận tin, Công an xã Dầu Giây đã phân công lực lượng xuống hiện trường, tiến hành bảo vệ khu vực, lập hồ sơ ban đầu và phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 (tỉnh Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Qua quá trình xác minh ban đầu, xác định nạn nhân là ông L.T. Đạt (SN 1961, thường trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM). Công an xã Dầu Giây đã liên hệ với Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) để phối hợp xác minh và thông báo cho gia đình.

Theo thông tin từ người thân, ông Đạt có bệnh nền, trí nhớ không ổn định và từng nhiều lần đi lạc. Ngày 16/2, ông rời khỏi nhà và gia đình mất liên lạc. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã trình báo sự việc đến Công an phường Khánh Hội.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.