Xót xa nữ nhân viên ngân hàng nhảy lầu dù thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng và đang mang thai

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin một nữ nhân viên đang làm việc tại một doanh nghiệp nổi tiếng qua đời ở tuổi 30. Sự việc xảy ra vào ngày 1/7.

Người phụ nữ thành công

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ nhân viên họ Trịnh, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Chiết Giang và sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Cô từng nhiều lần nhận học bổng quốc gia, tham gia các chương trình trao đổi sinh viên tại 15 thành phố thuộc 11 quốc gia trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp, cô Trịnh làm việc tại doanh nghiệp có tiếng tại Trung Quốc. Theo thống kê từ các trang web tuyển dụng, mức lương trung bình của nhân viên ở đây dao động từ 20.000 - 35.000 NDT/tháng (khoảng 70 triệu - 122 triệu đồng), cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung.

Vì thế, trên trang cá nhân, bạn bè thấy Trịnh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, những chuyến du lịch cao cấp.

Sau khi ổn định cuộc sống tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc, cô kết hôn và mua nhà...

Vậy điều gì đã khiến một cô gái trẻ, xinh đẹp, tài giỏi, có cuộc sống dường như viên mãn như Trịnh lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình?

Nguyên nhân sự việc vẫn còn là ẩn số

Nhiều người dùng mạng xã hội đã đặt nghi vấn về nguyên nhân sự việc. Một số ý kiến cho rằng, cô gái trẻ tự tử do áp lực công việc hoặc do bị cắt giảm lương. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp nơi cô làm việc đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nữ nhân viên qua đời do nguyên nhân cá nhân và mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của người đã khuất.

Một số nguồn tin cho biết, Trịnh vẫn luôn là một người nỗ lực hết mình trong cả học tập lẫn công việc. Chỉ sau 3-4 năm đi làm, cô đã tích góp được một khoản tiền lớn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng cô mua nhà vào thời điểm giá bất động sản đang ở đỉnh điểm. Hai người đã phải vay ngân hàng một khoản tiền rất lớn, lên đến hàng chục triệu NDT. Tuy nhiên, sau khi mua nhà không lâu, giá bất động sản liên tục giảm, kinh tế khó khăn, khiến gánh nặng trả khoản vay của hai vợ chồng ngày càng nặng nề. Nguồn tin này cho biết thêm, trước khi tự tử, cô Trịnh đang mang thai và tâm lý không ổn định.

Một số người nhận là bạn bè của nạn nhân cho biết, tinh thần của Trịnh có dấu hiệu bất ổn từ tháng 3. Cô trở nên ít nói, trầm tư và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Sau khi Trịnh qua đời, chồng cô đã đăng cáo phó, thông báo lễ tang của vợ đến bạn bè và người thân.



Câu chuyện của Trịnh đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng mọi người biết đến cô. Nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận thương tiếc cho cô gái trẻ xấu số, đồng thời cũng bày tỏ sự đồng cảm với những áp lực mà giới trẻ hiện nay đang phải đối mặt.

"Thật đáng tiếc cho một cô gái tài giỏi. Có lẽ cô ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực", một người dùng mạng xã hội bình luận.



"Cuộc sống này vốn dĩ đã quá nhiều áp lực rồi. Mong mọi người hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn", một người khác chia sẻ.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, nguyên nhân cái chết của Trịnh có thể đến từ những vấn đề khác như trục trặc tình cảm hoặc bệnh lý. Họ cho rằng, một người thành công và có bản lĩnh như Trịnh sẽ không dễ dàng gục ngã trước những khó khăn về kinh tế.

"Có thể cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm từ trước. Việc đầu tư thua lỗ chỉ là "giọt nước tràn ly" mà thôi", một người dùng mạng xã hội nhận định.

Dù nguyên nhân là gì, cái chết của Trịnh cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sức khỏe tinh thần và những áp lực vô hình trong cuộc sống hiện đại. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu chúng ta có đang quá tập trung vào việc chạy theo những giá trị vật chất mà quên mất đi chăm sóc sức khỏe tinh thần?

