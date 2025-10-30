Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay

Tình huống xót xa này được một người đi đường ghi lại. Theo đó vào hoảng 16h chiều ngày 29/10, do nước lũ dâng trở lại, đoạn quốc lộ 1 trước cây xăng Phú Ốc, phường Hương Trà (TP. Huế), bị ngập nặng, nước chảy xiết.

Hai người đi xe máy chạy qua đoạn đường này thì bị nước cuốn. Một người tự bơi vào được, còn một người bị cuốn mất tích. Nhiều người dân chứng kiến sự việc, tìm cách ứng cứu nhưng không thể làm gì được do nước chảy xiết. Tình huống diễn ra rất nhanh chóng, chỉ vài giây đồng hồ.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi xót xa và nguyện cầu cho người bị mất tích nhanh chóng được tìm thấy an toàn.

Tối ngày 29/10, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế), cho hay lực lượng công an, quân sự phường đang phối hợp một đoàn cứu trợ tìm kiếm người mất tích do nước lũ cuốn.

Chiều tối 29/10, lũ trên các sông ở TP Huế đã lên trở lại sau khi xuống do mưa rất lớn ở thượng nguồn. Đến chiều 29/10, trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,57m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,97m.

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ hôm 27/10 khoảng 0,1-0,2m, sau đó xuống chậm.