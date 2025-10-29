Người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu: Nguyên nhân ban đầu

Vào tối ngày 28/10, bài đăng cầu cứu dân mạng của một người đàn ông khiến số đông không khỏi xôn xao, theo dõi từng diễn biến sự việc. Theo nội dung bài đăng thì người đàn ông này đến Hải Phòng một mình để lấy lại ô tô cho thuê. Thế nhưng khi đến nơi thì lại bị một nhóm người truy đuổi, phải trốn trong nhà văn hóa.

Cũng theo nội dung bài đăng, người đàn ông vì không thể gọi được đến số 113 nên đã nhờ cộng đồng mạng báo công an giúp và để lại số điện thoại cá nhân. Người này sau đó livestream và đến khoảng gần 23 giờ đã có công an đến, đưa về trụ sở công an.

Bài đăng gây xôn xao MXH tối 28/10.

Thông tin trên báo Dân Việt thì vào khoảng 22h20' tối 28/10, Công an phường Thiên Hương (Hải Phòng) nhận được thông tin “anh Vũ Mạnh H., 33 tuổi, đăng ký thường trú tại Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai đang bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, hiện đang phải trốn tại Nhà văn hóa TDP Hoàng Động 2, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng”.

Sau khi nhận được thông tin trên, Công an phường Thiên Hương đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến Nhà văn hóa TDP Hoàng Động 2 và đưa anh Vũ Mạnh H. và những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Nhà văn hóa TDP Hoàng Động 2, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí minh (PLO) thông tin vào giữa tháng 10/2025, anh Vũ Mạnh H. có cho anh T.V.T (29 tuổi, trú tại Xã Việt Khê, TP Hải Phòng) thuê xe ô tô BKS: 24A – 303.xx. Giữa H. và T. thỏa thuận với nhau về việc T. thuê xe của H. dài ngày, có thỏa thuận đặt cọc và thống nhất lịch trả tiền thuê xe.

Khoảng 17h ngày 28/10, do hai bên chưa thống nhất được việc đưa xe đi bảo dưỡng nên anh H. đã bắt xe từ Hà Nội đến Hải Phòng, đến vị trí định vị của ô tô. Sau đó, H. đến khu vực nơi ô tô của mình đỗ, một số người dân khi thấy người lạ đến nên đã hỏi và hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Vì đi một mình vào ban đêm nên khi gặp nhiều người, anh H. đã hoảng sợ và bỏ chạy vào nhà văn hóa trốn. Sau đó, anh đã đăng tin lên mạng xã hội để cầu cứu dân mạng. Hiện, Công an phường Thiên Hương đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết các bài đăng của anh H. hiện đã được xóa hết.