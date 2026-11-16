Xót xa hình ảnh trong lễ tưởng niệm bé gái gốc Việt bị sát hại tại Đức, cộng đồng vẫn không khỏi bàng hoàng

Gia đình Lisa Ta cũng đã làm lễ tiễn biệt trước ngôi nhà xảy ra án mạng.

Tại ngôi nhà thờ làng nhỏ bé ở Altglietzen, bang Brandenburg, Đức, nơi chỉ có khoảng 400 cư dân sinh sống, một biển ánh sáng từ những ngọn nến đã được thắp lên vào tối Chủ nhật (15/11) để tưởng nhớ em Lisa Ta (13 tuổi). Người dân tại ngôi làng nhỏ thuộc bang Brandenburg này đang cùng nhau tưởng niệm cô nữ sinh bị sát hại ngay tại chính địa phương của họ. Tất cả đều đang cố gắng đối diện và thấu hiểu nỗi đau tột cùng vừa xảy ra ngay bên cạnh cuộc sống thường nhật.

Ngay tại lối vào của ngôi nhà thờ có tuổi đời khoảng 150 năm, những bông hoa hồng được trao tận tay cho mọi người giữa tiết trời giá lạnh. Đúng 18 giờ, tiếng nhạc thánh ca vang lên từ cây đàn organ điện tử. Ngôi nhà thờ gần như chật kín chỗ với sự hiện diện của rất nhiều người cao tuổi, một vài em nhỏ, cùng các nhân viên hỗ trợ tâm lý khẩn cấp và cảnh sát đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Mục sư: "Chúng tôi bị bao trùm bởi sự bàng hoàng"

Trong bài giảng lễ của mình, Mục sư Johannes Eichhorn (35 tuổi) đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người dân có mặt tại đây rằng cộng đồng đang bị bủa vây bởi sự bàng hoàng tột độ và không thể hiểu nổi làm sao một tội ác tàn bạo như vậy lại có thể xảy ra ngay giữa lòng ngôi làng yên bình này. Ông chia sẻ rằng vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng, bởi dần dần mọi người đều phải đau đớn nhận ra rằng có những mất mát sẽ mãi mãi trở thành một vết thương lòng không thể khép miệng.

Vị mục sư nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện về một cô bé mới 13 tuổi, đang trên đường đến trường vào ngày 3 tháng 11 nhưng mãi mãi không bao giờ tới nơi, để rồi thi thể em được tìm thấy tại chính ngôi làng này vào ngày 8 tháng 11. Theo ông, những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đó vẫn còn chìm trong bóng tối, dù là tạm thời hay vĩnh viễn thì không ai có thể biết được. Giống như bao đứa trẻ khác, Lisa từng mang trong mình biết bao hy vọng nhưng đã bị tước đoạt đi cả tương lai một cách thật bất công và tàn nhẫn. Sau buổi lễ tối hôm đó, nhiều người tham dự đã không cầm được nước mắt khi đặt những đóa hoa và ngọn nến tưởng niệm.

Phát biểu trong buổi lễ tại nhà thờ làng, ông Gernot Schmidt (đảng SPD), người đứng đầu huyện Märkisch-Oderland, nhấn mạnh rằng cái ác đã len lỏi vào cộng đồng và giáng một đòn tàn bạo xuống cuộc sống của người dân, hủy hoại đi một tuổi trẻ tươi đẹp. Dù những gì đã xảy ra không thể nào vãn hồi được nữa, ông vẫn kêu gọi mọi người hãy giữ vững phương châm "Đức tin, Tình yêu thương và Hy vọng" để cùng nhau vượt qua những ngày sắp tới.

Vụ án của Lisa khiến người dân bàng hoàng

Gia đình đã làm lễ tiễn biệt trước ngôi nhà xảy ra án mạng

Gia đình gốc Việt của em Lisa đã không tham dự buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức Cơ đốc giáo này. Trước đó vài ngày, người thân của em đã tự tổ chức một nghi lễ tiễn biệt theo phong tục Phật giáo ngay phía trước ngôi nhà nơi thi thể của Lisa được phát hiện.

Vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng thứ Ba ngày 3 tháng 11, Lisa rời khỏi nhà riêng ở khu vực Berlin-Marzahn để bắt xe buýt từ quảng trường Barnimplatz đến trường nhưng em đã không bao giờ có mặt tại lớp. Suốt năm ngày ròng rã, hàng trăm nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm em trên diện rộng. Cuối cùng, em được tìm thấy một cách tình cờ khi chủ sở hữu ngôi nhà ở Altglietzen đến kiểm tra trước một buổi hẹn xem nhà, phát hiện cửa bị cạy phá nên đã báo cảnh sát. Khi tiến vào bên trong, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện thi thể của nữ sinh xấu số cùng nghi phạm 22 tuổi đang nằm bên cạnh trong tình trạng bị thương nặng. Nghi phạm này đã tự gây thương tích cho bản thân và tử vong tại bệnh viện sau đó.

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