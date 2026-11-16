HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xót xa hình ảnh trong lễ tưởng niệm bé gái gốc Việt bị sát hại tại Đức, cộng đồng vẫn không khỏi bàng hoàng

Chi Chi
|

Gia đình Lisa Ta cũng đã làm lễ tiễn biệt trước ngôi nhà xảy ra án mạng.

Tại ngôi nhà thờ làng nhỏ bé ở Altglietzen, bang Brandenburg, Đức, nơi chỉ có khoảng 400 cư dân sinh sống, một biển ánh sáng từ những ngọn nến đã được thắp lên vào tối Chủ nhật (15/11) để tưởng nhớ em Lisa Ta (13 tuổi). Người dân tại ngôi làng nhỏ thuộc bang Brandenburg này đang cùng nhau tưởng niệm cô nữ sinh bị sát hại ngay tại chính địa phương của họ. Tất cả đều đang cố gắng đối diện và thấu hiểu nỗi đau tột cùng vừa xảy ra ngay bên cạnh cuộc sống thường nhật.

Ngay tại lối vào của ngôi nhà thờ có tuổi đời khoảng 150 năm, những bông hoa hồng được trao tận tay cho mọi người giữa tiết trời giá lạnh. Đúng 18 giờ, tiếng nhạc thánh ca vang lên từ cây đàn organ điện tử. Ngôi nhà thờ gần như chật kín chỗ với sự hiện diện của rất nhiều người cao tuổi, một vài em nhỏ, cùng các nhân viên hỗ trợ tâm lý khẩn cấp và cảnh sát đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Mục sư: "Chúng tôi bị bao trùm bởi sự bàng hoàng"

Trong bài giảng lễ của mình, Mục sư Johannes Eichhorn (35 tuổi) đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người dân có mặt tại đây rằng cộng đồng đang bị bủa vây bởi sự bàng hoàng tột độ và không thể hiểu nổi làm sao một tội ác tàn bạo như vậy lại có thể xảy ra ngay giữa lòng ngôi làng yên bình này. Ông chia sẻ rằng vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng, bởi dần dần mọi người đều phải đau đớn nhận ra rằng có những mất mát sẽ mãi mãi trở thành một vết thương lòng không thể khép miệng.

Vị mục sư nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện về một cô bé mới 13 tuổi, đang trên đường đến trường vào ngày 3 tháng 11 nhưng mãi mãi không bao giờ tới nơi, để rồi thi thể em được tìm thấy tại chính ngôi làng này vào ngày 8 tháng 11. Theo ông, những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đó vẫn còn chìm trong bóng tối, dù là tạm thời hay vĩnh viễn thì không ai có thể biết được. Giống như bao đứa trẻ khác, Lisa từng mang trong mình biết bao hy vọng nhưng đã bị tước đoạt đi cả tương lai một cách thật bất công và tàn nhẫn. Sau buổi lễ tối hôm đó, nhiều người tham dự đã không cầm được nước mắt khi đặt những đóa hoa và ngọn nến tưởng niệm.

Phát biểu trong buổi lễ tại nhà thờ làng, ông Gernot Schmidt (đảng SPD), người đứng đầu huyện Märkisch-Oderland, nhấn mạnh rằng cái ác đã len lỏi vào cộng đồng và giáng một đòn tàn bạo xuống cuộc sống của người dân, hủy hoại đi một tuổi trẻ tươi đẹp. Dù những gì đã xảy ra không thể nào vãn hồi được nữa, ông vẫn kêu gọi mọi người hãy giữ vững phương châm "Đức tin, Tình yêu thương và Hy vọng" để cùng nhau vượt qua những ngày sắp tới.

- Ảnh 3.

Vụ án của Lisa khiến người dân bàng hoàng

Gia đình đã làm lễ tiễn biệt trước ngôi nhà xảy ra án mạng

Gia đình gốc Việt của em Lisa đã không tham dự buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức Cơ đốc giáo này. Trước đó vài ngày, người thân của em đã tự tổ chức một nghi lễ tiễn biệt theo phong tục Phật giáo ngay phía trước ngôi nhà nơi thi thể của Lisa được phát hiện.

Vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng thứ Ba ngày 3 tháng 11, Lisa rời khỏi nhà riêng ở khu vực Berlin-Marzahn để bắt xe buýt từ quảng trường Barnimplatz đến trường nhưng em đã không bao giờ có mặt tại lớp. Suốt năm ngày ròng rã, hàng trăm nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm em trên diện rộng. Cuối cùng, em được tìm thấy một cách tình cờ khi chủ sở hữu ngôi nhà ở Altglietzen đến kiểm tra trước một buổi hẹn xem nhà, phát hiện cửa bị cạy phá nên đã báo cảnh sát. Khi tiến vào bên trong, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện thi thể của nữ sinh xấu số cùng nghi phạm 22 tuổi đang nằm bên cạnh trong tình trạng bị thương nặng. Nghi phạm này đã tự gây thương tích cho bản thân và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Nguồn: Bild

Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây quen thuộc với người Việt, quả làm thức ăn cho chim, nhựa dùng phủ đồ nội thất?
Tags

Lisa

lễ tưởng niệm

sát hại

bé gái bị sát hại

bé gái gốc Việt

bé gái gốc Việt bị sát hại tại Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

01:25
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại