Xót xa hình ảnh người vợ khóc nghẹn bên bờ sông, gọi tên chồng trong vô vọng sau khi Thiếu tá lao xuống cứu người

Sau khi hay tin Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên, người thân và đồng đội của anh lập tức có mặt tại hiện trường. Bên bờ sông, người vợ liên tục khóc nghẹn, gọi tên chồng trong tuyệt vọng.

Ngày 13/9, lực lượng chức năng cùng Đội cứu nạn cứu hộ 116 vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987) - người đã lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996) rồi bị dòng nước cuốn mất tích.

Dọc bên bờ sông, người thân, đồng đội cùng hàng trăm người dân vẫn nán lại hiện trường, dõi theo từng chiếc thuyền cứu hộ đang liên tục di chuyển trên dòng nước. Trong số những người chờ đợi bên bờ sông, vợ Thiếu tá Tùng liên tục rơi nước mắt khi đứng ngóng tin chồng, mong chờ từng thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

Hình ảnh vợ Thiếu tá Trần Văn Tùng bên bờ sông ngóng tin chồng khiến bao người xót xa. Clip: Như Hoàn

Vợ Thiếu tá Tùng liên tục rơi nước mắt bên bờ sông khi ngóng tin chồng. Ảnh: Như Hoàn

Chị mong chờ từng thông tin từ lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Như Hoàn

Cũng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, chú Dũng - chú ruột của Thiếu tá Tùng không giấu được sự đau buồn. Theo lời kể của chú, Thiếu tá Tùng là người ngoan ngoãn, chịu khó, luôn cố gắng học hành và phấn đấu trong công việc. Gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khi bố là thương binh nặng, mẹ sức khỏe yếu.

Chú ruột chia sẻ về hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng. Clip: Như Hoàn

"Cháu đã có 15 năm công tác ở Lào Cai, mới về đây công tác được mấy tháng, chưa đầy 1 năm. Công việc thường xuyên phải xa nhà, có khi một năm hoặc hơn mới về nhà một lần", chú Dũng chia sẻ.

Thiếu tá Tùng kết hôn đã 10 năm và có hai con, một cháu đang học lớp 2, cháu còn lại đang học mẫu giáo. Dù thường xuyên phải xa gia đình, anh luôn cố gắng chăm lo cho bố mẹ, vợ con.

Qua lời kể của người thân, Thiếu tá Tùng là một người yêu thương bố mẹ, vợ con. Ảnh: Như Hoàn

"Cháu sống tốt, thật thà, khiêm tốn. Cháu thương bố mẹ, yêu thương vợ con. Đồng lương tiết kiệm cháu thường mua đồ, chăm lo cho bố mẹ. Mỗi lần về nhà, cháu đều phụ giúp vợ con, giặt giũ, chăm sóc các con", chú Dũng kể.

Theo người chú, trong gia đình, Thiếu tá Tùng là người sống có trách nhiệm, luôn chu toàn cả việc đối nội lẫn đối ngoại. "Cháu là trụ cột gia đình, lúc nào cũng lo lắng cho vợ con, bố mẹ. Đến lễ, Tết có đợt cháu được về nhà, có đợt vẫn phải ở lại đơn vị làm nhiệm vụ", chú Dũng nghẹn ngào.

Ảnh: Như Hoàn

Nhiều người liên tục túc trực bên bờ sông để cầu nguyện sớm tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nam thanh niên. Ảnh: Như Hoàn

Lao xuống dòng nước cứu người, Thiếu tá Tùng và nam thanh niên cùng mất tích

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đi qua khu vực cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý.

Tại đây, anh phát hiện một nam thanh niên đang giằng co với người mẹ lớn tuổi. Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trong khi người mẹ hoảng loạn tìm cách ngăn cản con, Thiếu tá Tùng cùng một người dân đã dừng xe, tiếp cận và tìm cách thuyết phục.

Sau một thời gian trấn an, anh Tùng đã thuyết phục được nam thanh niên Đ.V.L. từ bỏ ý định tự tử. L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý đang chảy xiết.

Không chần chừ, Thiếu tá Tùng lập tức lao xuống dòng nước để cứu người. Thế nhưng, dòng chảy mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra rất nhanh. "2 mẹ con ở Đông Á, Đông Hưng đi khám bệnh về. Tôi không biết bạn ấy bị bệnh gì, nhưng lúc đó bạn ấy có biểu hiện bất thường, cứ muốn đâm đầu vào ô tô rồi đòi nhảy cầu. Đến cầu này, bạn ấy vẫn nhất quyết muốn nhảy xuống", người dân kể lại.

Người dân kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Clip: Như Hoàn

Theo lời nhân chứng, thời điểm đó, một đồng chí bộ đội đi ngang qua đã ngoái lại, dừng xe và khuyên can nam thanh niên. Sau khi thuyết phục được nam thanh niên bình tĩnh lại, đồng chí định quay đi lấy xe.

"Tuy nhiên, vừa quay đi thì đồng chí ấy lại thấy bạn nam nhảy lên thành cầu rồi lao xuống. Đồng chí lập tức nhảy xuống theo để cứu, không kịp cởi giày", người này kể.

Nam thanh niên được cho là đã bị cuốn đi trước. Thiếu tá Tùng bơi ra một đoạn để tiếp cận thì cũng bị đuối nước và chìm xuống dòng sông.

"Sự việc xảy ra quá nhanh. Mọi người lúc đó đều kêu cứu nhưng không kịp có phao hay thuyền để hỗ trợ. Khoảng thời gian xảy ra sự việc vào khoảng 10h15 đến 10h30 ngày hôm qua", nhân chứng cho biết.

Hàng trăm người dân cùng người thân, đồng đội Thiếu tá Tùng nán lại bên bờ sông, dõi theo công tác cứu hộ. Ảnh: Như Hoàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị và gia đình Thiếu tá Tùng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng đội của anh tại Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm hai người mất tích.

Bên dòng sông Trà Lý, người thân vẫn đau đáu chờ đợi. Với gia đình, đồng đội và những người biết đến anh, hành động lao xuống dòng nước cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng là một nghĩa cử đầy trách nhiệm và dũng cảm.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn